Demócratas se apresuran para aprobar la verificación de antecedentes

Una demanda que sostiene que la nueva ley de Nevada que amplía los controles de antecedentes de armas de fuego a las ventas y transferencias de partes privadas, viola la Constitución del estado. La medida, que enfrentó una fuerte oposición en los condados rurales, se aprobó por poco en noviembre. Horace Langford Jr. / Pahrump Valley Times

Un mitin de “VOTA NO A LA PREGUNTA 1” en Pahrump en la autopista 160 en octubre. Una nueva ley de Nevada que exige una verificación de antecedentes para la venta de armas de fiestas privadas se consideró inaplicable. Horace Langford Jr./Pahrump Valley Times

Elizabeth Becker, de Nevada MOMs Demand Action, habla con los partidarios de la Pregunta 1 fuera del Centro Regional de Justicia en Las Vegas el viernes 23 de febrero de 2018. Llamó al gobernador Brian Sandoval y al fiscal general Adam Laxalt para promulgar la iniciativa aprobada por los votantes para Verificación de antecedentes en todas las ventas de armas. KM Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

Joe Duffy, gerente de la campaña "Sí a la 1", habla sobre las verificaciones de antecedentes antes de una venta de armas o grupos de transferencia durante una fiesta de vigilancia en el restaurante Cucina el martes 8 de noviembre de 2016 en Crystals en Las Vegas. Bizuayehu Tesfaye / Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

El ex alguacil del Condado de Clark, Bill Young, habla con los partidarios de la Pregunta 1 fuera del Centro Regional de Justicia en Las Vegas el viernes 23 de febrero de 2018. (K.M. Cannon / Las Vegas Review-Journal a través de AP)

Algo dice sobre tu propuesta popular cuando estás desesperado por ocultarla del público. Eso es lo que hicieron los demócratas legislativos con un proyecto de ley que exigía una verificación de antecedentes sobre la venta de armas de partidos privados.

A las 8 am del martes, una reunión conjunta de los comités judiciales de la Asamblea y el Senado está programada para considerar un nuevo proyecto de ley de verificación de antecedentes. A pesar de, o debido a, el intenso interés público en este proyecto de ley, los demócratas lo mantuvieron oculto durante el mayor tiempo posible. Ni siquiera hicieron pública la propuesta hasta mediados del lunes. Eso es menos de 24 horas antes de la audiencia. El comité del Senado exige que las enmiendas propuestas se presenten 24 horas antes de una audiencia.

La propuesta, el Proyecto de Ley Senatorial 143 (SB143), requiere que las transferencias de armas de los partidos privados se sometan a verificaciones de antecedentes estatales. Permite a los comerciantes de armas de fuego “cobrar una tarifa razonable por realizar la verificación de antecedentes”. Nevada cobra una tarifa de $25 por una verificación de antecedentes, por lo que estas nuevas revisiones costarán al menos esa cantidad.

La ley federal ya requiere una verificación de antecedentes sobre las ventas de un vendedor de armas de fuego. En 2016, los habitantes de Nevada aprobaron por poco una iniciativa de verificación de antecedentes universal. Ordenó que los compradores privados de armas pasen una verificación de antecedentes federal, que se realiza sin costo alguno. Los partidarios de la iniciativa eligieron específicamente esa ruta para evitar una nota fiscal. Temían que la iniciativa fracasara si el comprador de armas tenía un costo. La pequeña victoria de la propuesta en las urnas lo confirma.

Pero hizo inaplicable la iniciativa. Nevada tiene su propio sistema de verificación de antecedentes, no podría obligar al gobierno federal a realizar verificaciones de antecedentes sobre las ventas a terceros.

Si SB143 hubiera ido a los votantes, probablemente habría fracasado, es por eso que los demócratas esperan mantener a la oposición en la oscuridad sobre este cebo y cambio.

Eso no es todo, los líderes demócratas afirman que aprobarán el proyecto de ley de verificación de antecedentes esta semana. ¿Cuál es la prisa? Los iniciados republicanos apuntan a defensores del control de armas, como el ex representante de los Estados Unidos, Gabby Giffords, que se encuentra en la ciudad, los demócratas lo quieren en la ceremonia de la firma.

Ni el horario de viaje de los grupos de presión fuera del estado ni el primer aniversario del trágico tiroteo de Stoneman Douglas son emergencias legislativas. El presidente de la Asamblea, Jason Frierson, el líder de la mayoría del senador estatal, Kelvin Atkinson, y el gobernador Steve Sisolak, se presentan a sí mismos como moderados o preocupados por el bipartidismo de alguna manera. Esta semana volará la fachada de esa imagen.

Lo que es irónico es que no hay ninguna razón política para la prisa. El proyecto de ley de verificación de antecedentes no entrará en vigencia hasta el 1 de enero. Eso se debe a que la constitución del estado prohíbe a la Legislatura modificar las iniciativas dentro de los tres años posteriores a la aprobación de los votantes. Pero incluso esta nueva medida debería estar madura para un desafío legal. La constitución no establece una excepción para los cambios legislativos realizados dentro de los tres años, pero se retrasó más allá del plazo.

A pesar del secreto, espera que muchos opositores hagan oír sus voces en la audiencia del martes, a pesar de que los demócratas han dejado claro que no tienen interés en escuchar.