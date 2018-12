Detalla el senador Mo Denis sus planes y metas para la educación de Nevada

diciembre 7, 2018 - 10:35 am

El senador estatal Mo Denis, D-Las Vegas, habla sobre sus prioridades legislativas a unos 50 cabilderos latinos de base que visitaron la Legislatura el lunes 3 de abril de 2017. Sean Whaley / Las Vegas Review-Journal

La principal prioridad para la educación en Nevada es revisar el Plan Estatal. No habrá un aumento de impuestos para implementar completamente el financiamiento ponderado, y ‘Lectura a los 3’ (Read by 3) debe modificarse. Eso es de acuerdo al senador Mo Denis, quien presidirá el Comité de Educación del Senado. Denis declaró que ahora no apoya la extensión de $20 millones en créditos fiscales para el programa de becas Opportunity.

“Lo primero que tenemos que hacer es arreglar cómo asignamos los fondos, que es el Plan Nevada”, explicó Denis mientras participaba en Nevada Politics Today.

“¿Tiene sentido para la Nevada de hoy?”, continuó. “Cuando se creó el Plan Nevada en 1967, yo era un estudiante de primer grado en la Escuela Primaria Robert E. Lake. Creo que es hora de que reemplacemos eso y lo hagamos con algo que funcione para el Nevada de hoy; eso no significa que tengamos que aumentar el dinero, solo la forma en que lo asignamos. Tenemos qué ver lo que está disponible hoy”.

La implementación completa de los fondos ponderados costaría billones durante el bienio. Le pregunté si debía comprar un aumento de impuestos para pagarlo, Denis respondió: “No veo que eso suceda, en cambio, tenemos que ver lo que está disponible hoy, si hay algo que se pueda aumentar, lo veremos”.

Al revisar el Plan de Nevada, Denis mencionó que quería un sistema que se pudiera explicar “en 30 segundos o menos”. Denis comentó que apoya la financiación categórica continua, para cosas como las Escuelas Zoom y Victory, en la próxima sesión.

“Por ahora, debemos continuar con las cosas buenas que estamos haciendo, implementar el nuevo plan, que en última instancia aumentará la financiación”, aseguró.

Cuestionado sobre ‘Lectura a los 3’, Denis afirmó que él apoyaba la retención de estudiantes de tercer grado que no pueden leer en algunas circunstancias.

“Apoyo el hecho de que necesitamos que los niños lean antes del tercer grado, si hemos hecho todo lo que pudimos hacer, como brindarles los recursos y otras cosas para ayudarlos, entonces, si tenemos que contener a algunos de ellos, debemos hacerlo. Pero no quiero detener a un niño hoy por lo que no hicimos antes”.

La parte de retención de ‘Lectura a los 3’ está programada para entrar en vigencia al final del año escolar 2019-2020. Denis cree que la política de retención “debe ser modificada” y que da preocupaciones por la cantidad de estudiantes que se retendrán según los estándares actuales.

“No tenemos los fondos para que muchos niños se queden atrás”, destacó Denis. “Creo que hay algunas recomendaciones por ahí que ayudarán a los niños que necesitan ayuda, retendrán a los niños que necesitan ser retenidos, pero se hará de manera sensata para que no interrumpamos todo lo demás”.

Al final de la última sesión legislativa, los legisladores aprobaron un aumento de $20 millones por única vez para el programa de elección de becas Opportunity. Cuando le pregunté si él apoyaba la extensión, Denis contestó: “No la apoyo, pero tampoco la critico en absoluto”.

Denis agregó: “Hay diferentes maneras de educar a los niños. Las becas de Opportunity son una de esas formas en que se puede ayudar a algunos niños, como hemos visto en este caso en particular. Creo que la pieza más importante con las becas es que tenemos que asegurarnos de que exista la responsabilidad allí para ver qué sucede realmente con esos fondos. Creo que este es el primer año en el que podremos obtener esa información y ver cómo le irá. Hay una necesidad en algunos casos de hacer eso, solo tenemos que verlo estudiante por estudiante”.