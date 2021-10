Día de la Raza o Día de los Pueblos Indígenas

[Autor: Juan de Dios Varela]

Si cree que vale la pena celebrar a Cristóbal Colón, consulte el trabajo escolar de su hijo. Un maestro puede estar tratando de adoctrinarlo haciéndole creer que el explorador era un villano.

Una madre de familia, de un estudiante de segundo grado, en la Escuela Primaria Goolsby en Summerlin, me envió una tarea reciente que se les dio a los estudiantes. Era un texto para leer en voz alta todas las noches, junto con algunas preguntas. Cosas bastante estándar, excepto por el contenido.

“Algunas personas piensan en Cristóbal Colón como un héroe, pero él fue todo lo contrario”, se lee en la tarea. Él “esclavizó a la gente” y “trajo enfermedades como la viruela a las islas”.

La hoja no menciona los logros de Colón como, por ejemplo, atravesar el Océano Atlántico para llegar al Nuevo Mundo. Tampoco se reconoce la visión, determinación y habilidad de Colón.

La tarea les pide a los estudiantes que respondan esta pregunta. “¿Por qué Cristóbal Colón NO fue un héroe?”

“Lo encontré alarmante”, dijo la mamá. Ella solicitó el anonimato porque su hijo todavía está en la clase. “Parece una perspectiva de la historia muy de izquierda”.

De hecho, lo está. Durante años, los liberales han librado la guerra a los héroes estadounidenses tradicionales como George Washington, Thomas Jefferson y, sí, Colón (Columbus). Los izquierdistas sostienen que estos héroes deben definirse por sus defectos.

De hecho, cada uno de esos hombres tenía serios defectos. Pero no son celebrados por sus fallas morales. En el caso de Colón, se siente honrado por abrir el hemisferio occidental a la civilización occidental. Muchos de los compañeros de Colón compartieron sus defectos. No descubrieron un mundo nuevo. Es por eso que se celebra a Colón y ellos no. Sin Colón o alguien como él, no habría Escuela Primaria Goolsby.

En lugar del Día de la Raza, la asignación de tareas promueve la celebración del Día de los Pueblos Indígenas. Mientras que Colón se presenta como un villano caricaturesco, los nativos americanos se proyectan en una luz totalmente positiva. “En este día, celebramos la belleza de todos los nativos americanos y su cultura”, afirma.

No se menciona que los aztecas realizaran sacrificios humanos cortando el corazón palpitante de una víctima. La asignación tampoco hizo referencia a la frecuente y sangrienta guerra entre tribus norteamericanas que precedieron a Colón.

La verdad es que cada individuo y cada sociedad tiene virtudes y defectos. Elegir celebrar los logros de una persona o grupo no es ignorancia deliberada. Está promoviendo valores, características y principios que queremos que la gente emule hoy. Ésta es la distinción entre las estatuas de Jefferson y un general confederado. Uno ayudó a crear el país. El otro se rebeló contra él.

Tanto Colón como los nativos americanos hicieron cosas dignas de emular y recordar. No es necesario crear un conflicto entre el Día de la Raza y el Día de los Pueblos Indígenas. La izquierda quiere ese conflicto basándose en sus recelos sobre Estados Unidos. Celebre este último el día después del Día de Acción de Gracias. Ese es un momento en el que muchos estadounidenses ya están pensando en los nativos estadounidenses.

Independientemente, esa tarea es completamente inapropiada para los estudiantes de segundo grado. Los funcionarios del distrito no respondieron a mis solicitudes de comentarios, incluso si la asignación era parte del plan de estudios del distrito o no. Se negaron a ofrecer a los padres ninguna garantía de que sus hijos no recibirían propaganda similar.

“Si esto se envía a casa, ¿qué más se enseña y se dice en el aula?” preguntó la mamá. Buena pregunta. Si les pregunta a sus hijos y nietos, sus respuestas pueden sorprenderlo.