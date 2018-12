¡Díganle a los niños la verdad sobre Santa Claus!

El Maestro de Ceremonias Walt Turner y Santa Claus, se preparan para encender el árbol de Navidad durante el Cowboy Christmas en Floyd Lamb Park en Tule Springs en Las Vegas el sábado 1 de diciembre de 2018. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

Padres, deben dejar de mentirles a sus hijos sobre Papá Noel.

Estudios muestran que más del 80 por ciento de los niños pequeños creen en Santa. La creencia en Papá Noel cae dramáticamente después de que cumplen ocho años, pero los padres siempre deben ser francos con respecto a San Nicolás.

Comencemos con la importancia de la confianza, imagínate ser un niño de 7 años cuyos amigos le dicen que Santa es falso. “De ninguna manera”, dice tu hijo. Hay alguna evidencia circunstancial de que Santa existe. Tu hijo se ha sentado en su regazo y ha abierto regalos de Navidad de él. Pero la carta de triunfo es la siguiente: tú, su padre, se lo dijiste. ¿En quién va a creer, en sus amigos o en sus padres? Más importante aún, ¿a quién quieres que les crea?

Como padre, tienes que guiar a tu hijo a través de una serie de cosas que no tienen sentido para la mente inmadura y sin educación. La importancia de cepillarse los dientes, que saltar desde el techo está mal, no importa lo divertido que parezca o que no debe hablar con extraños.

Es mucho más fácil hacer que esos mensajes se peguen si tu hijo confía en ti, mentirle deliberadamente, incluso por diversión, le envía el mensaje de que era un imbécil para confiar en mamá y papá. Mentir sobre Papá Noel no significa que un niño nunca confíe en sus padres, pero no ayuda.

Además, puedes tener lo mejor de ambos mundos, porque a los niños pequeños les encanta fingir. Los niños de cuatro años tienen amigos imaginarios, un niño de 6 años puede convertir una caja de cartón en un cohete, casa club y auto de carreras en el lapso de 10 minutos, ¡aprovecha!

Cuéntales a tus hijos sobre Santa, pero di que es algo que haces solo por diversión. Los niños pueden saber la verdad y seguir disfrutando de tomarse una foto con Papá Noel o enviar su lista de deseos al Polo Norte.

Si te preocupa que eso no permita que tus hijos se emocionen con la Navidad, ve a ver la fiesta de cumpleaños de un niño. No hay un hombre alegre con un traje rojo, pero el/la cumpleañera(o) todavía no puede esperar para comenzar a desenvolver sus regalos. Sus padres deberán recordarle que abra la tarjeta antes del regalo, porque está más interesada en el juguete que en quién lo envió, se necesita aún más trabajo para que una/un niña(o) diga “gracias” antes de que ataque otro regalo con sus manos.

¿Realmente crees que a tu hijo no le entusiasmará abrir un regalo si sabe que vino de ti y no que fue hecho por elfos? ¡Extra, extra!: Está interesado en los regalos, no en la historia de su origen.

Ese es el beneficio egoísta de ser honesto acerca de Santa. Como padre, ustedes trabajan duro para encontrar y pagar los regalos que les gustarán a sus hijos. ¿Le darás crédito por eso a alguien que no existe? Al menos deberías tener los calcetines y la ropa interior de Santa y los regalos geniales de ti, sus padres.

Esto no significa que debas emular a la maestra sustituta de New Jersey que fue despedida la semana pasada por decirle a los alumnos de primer grado que Santa no es real. Rompiendo las noticias sobre Papá Noel, como explicar de dónde vienen los bebés, es mejor dejarlo en manos de los padres de un niño.

Pero cuéntale a tus propios hijos la verdad: Santa no es real, pero es divertido fingir que lo es, no cambiará la alegría de tu Navidad por un momento.