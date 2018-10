Duncan detalla plan de seguridad en Nevada, responde a sus anuncios de campaña

El candidato republicano al fiscal general Wes Duncan habla durante un almuerzo en el Southern Hills Republican Women's Club en Buckman's Grille en Henderson el martes 28 de agosto de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

Nevada necesita incrementar el número de salas de emergencias psiquiátricas y las sanciones por delitos graves, según el candidato republicano al fiscal general Wes Duncan. También sostiene que los votantes deben considerar los arrestos múltiples y los gravámenes fiscales pasados del candidato demócrata AG, Aaron Ford.

“Solo tenemos una sala de emergencias psiquiátricas en todo el estado, y está en Carson City”, señaló Duncan mientras filmaba Nevada Politics Today. “Necesitamos un lugar cuando la policía tenga una interacción con alguien que tiene una enfermedad mental, en lugar de llevarlos a la sala de emergencias o a la cárcel, llévenlos a la sala de emergencias psiquiátrica. Eso les permite obtener la ayuda y el cuidado apropiado que necesitan, eso quita la carga de la aplicación de la ley para que no tengan que lidiar con una enfermedad mental. A las personas que sufren de enfermedades mentales les da un mejor tratamiento”.

Duncan destacó que aquellos que luchan con una enfermedad mental permanecerían en la instalación hasta que la persona se “estabilice” y a partir de ahí, serían liberados o enviados a una instalación más completa. Duncan dijo que estaba esperando recibir información sobre el costo de las instalaciones de Carson City.

“Creo que la oficina de la AG puede usar los fondos de liquidación y luego también asociarse con negocios sin fines de lucro con fines de lucro”, detalló Duncan. “Se pueden hacer colaboraciones público-privadas, pueden asociarse con diferentes socios de atención médica en todo el estado. Creo que va a ser un enfoque de todo lo anterior; necesitamos urgencias psiquiátricas en nuestro estado, es muy importante”.

Mientras que Duncan quiere menos tiempo en la cárcel para aquellos con enfermedades mentales, él apoya mayores penas para algunos criminales. Esto incluye a aquellos que usan un arma de fuego mientras cometen delitos violentos.

“Puedes cometer una invasión de hogar en Nevada y obtener libertad condicional”, comentó. “Creo que si invaden la privacidad de la casa de alguien y van a ingresar al lugar más sagrado, deberían estar en la cárcel”.

Continuó: “Si vas a cometer crímenes violentos con armas mortales, debemos enviar un mensaje de que vamos a perseguirte por esas cosas”.

Cuando se le preguntó sobre la eliminación de la fianza en efectivo por delitos menores, Duncan admitió que se oponía a “eliminar completamente la discreción de nuestros fiscales”.

“Como ex fiscal, uno no quiere quitar la discreción de los fiscales”, recalcó. “A veces saben cosas sobre la historia violenta de alguien que no se pueden reflejar en una simple impresión de computadora, pueden ser objeto de una investigación de pandillas, y pueden necesitar tratar de detener a alguien”.

Ford ha atacado a Duncan por promocionar una vez el respaldo del alguacil del condado de Storey, Gerald Antinoro, quien ha sido acusado de conducta sexual inapropiada. Duncan argumentó que antes de conocer las acusaciones, trabajó para “obtener el respaldo de la aplicación de la ley en todo el estado”.

“Cuando me di cuenta de su pasado y de lo que lo acusaron, aclaramos que ya no tendríamos su respaldo”, anunció Duncan. “No haremos campaña con él, nuestra campaña no se afiliaría a él en absoluto”.

Duncan agregó que los votantes deberían ver el registro de arrestos de Ford y los recientes gravámenes del IRS al considerar por quién votar.

“No solo [tiene Ford] un historial de arrestos del pasado, sino que hace apenas tres años, supimos que no paga sus impuestos”, declaró Duncan. “Tenía $185 mil en gravámenes fiscales del IRS, ciertamente, esas cosas deberían salir a la luz. Creo que los votantes pueden determinar cuánta credibilidad quieren darle a todas esas cosas”.

Duncan señaló que “la mayoría de las agencias de cumplimiento de la ley, basadas en un registro de arrestos y en una mala gestión financiera, probablemente ni siquiera contratarán al senador Ford como oficial de línea, y está tratando de ser el principal oficial de la ley del estado”.