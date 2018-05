EDITORIAL: Comienzan las votaciones anticipadas del Condado de Clark para las elecciones del 12 de junio

Foto de AP/Kiichiro Sato

Han pasado 18 años desde que el Condado de Clark inició un período de “votación anticipada” de dos semanas como una conveniencia y un medio para aumentar la participación. Desde entonces, más personas han votado antes del día de las elecciones que el martes designado. En las elecciones generales de 2016, más del 63 por ciento de los participantes votaron durante la votación anticipada.

El sábado marca el inicio de la ventana de votación anticipada de 14 días para las elecciones primarias del 12 de junio. Los votantes registrados en el Condado de Clark pueden completar una boleta en cualquiera de las puntuaciones de los lugares de votación temporales o de largo plazo. Una advertencia: solo aquellos registrados como republicanos o demócratas pueden votar en las primarias de cualquiera de los partidos. Otros votantes pueden emitir su voto en carreras no partidarias.

Para que no te importe el viejo truco de que votar en la primaria no vale la pena, recuerda que hay un puñado de carreras que se podrían decidir antes de las elecciones generales. Los concursos no partidistas con tres o más participantes, incluida una carrera para la Corte Suprema de Nevada, serán el 12 de junio si un candidato gana más del 50 por ciento de apoyo. Además, la primaria demócrata determinará la carrera de dos hombres para el fiscal de distrito del Condado de Clark, porque los republicanos no presentaron un candidato.

Además, la votación primaria permite a los miembros del partido seleccionar candidatos en una serie de carreras de alto perfil. La elección del Senado de Nevada será una de las carreras más disputadas en el país en noviembre. Tanto los demócratas como los republicanos elegirán a sus portadores estándar en la primaria. Los cuatro escaños en el Congreso de Nevada también están en la boleta electoral y podrían ayudar a determinar el control de la Cámara de EE.UU.

En las contiendas estatales, los votantes primarios demócratas y republicanos de Nevada seleccionarán candidatos para competir en las elecciones generales para convertirse en el próximo gobernador y fiscal general del Estado de La Plata. Muchas carreras locales también están en la boleta.

Aprender acerca de los candidatos, especialmente en las carreras de descenso, puede ser una tarea desalentadora. Pero el Review-Journal lo ha hecho más fácil. Hoy, el periódico publicó una sección especial que explora a los participantes en varios concursos primarios. Si se perdió la versión impresa, puede encontrarla en línea en reviewjournal.com/voter-guide-2018.