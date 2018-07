EDITORIAL: Donald Trump revierte sus comentarios hechos en Helsinki

julio 18, 2018 - 11:39 am

Presidente Donald Trump. (AP Photo / Carolyn Kaster)

Donald Trump se echó para atrás un día después de que fracasara lamentablemente en una conferencia de prensa en la cumbre de Helsinki, atrayendo un coro de críticas de todo el espectro político.

El presidente, en un podio con Vladimir Putin, sugirió el lunes que aceptó las negativas de interferencia del presidente ruso en las elecciones estadounidenses de 2016 sobre la evaluación de las agencias de inteligencia estadounidenses sobre el tema. Sus comentarios crearon un frenesí de condena cáustica.

El martes, el Sr. Trump dio marcha atrás. “Acepto la conclusión de nuestra comunidad de inteligencia de que Rusia sí se entrometió en las elecciones de 2016”, declaró.

No hace falta ser un psicólogo para suponer que el torpe error de Trump se debe, al menos en parte, a su actitud defensiva ante las acusaciones de amargados demócratas de que no habría ganado la Casa Blanca hace dos años ausente las redes sociales rusas y hackeando travesuras. Por supuesto, no hay evidencia de que los rusos hayan cambiado un solo voto.

Pero el Sr. Trump dejó que su ego abrumara su juicio en un momento inoportuno, eso fue un error. La colusión e intromisión son cosas diferentes, y el presidente se equivocó al insinuar que aceptaría las vacilantes refutaciones de Putin pese a las evaluaciones de la comunidad de inteligencia de los EE.UU.

De hecho, el Sr. Trump, franco y violento la semana pasada cuando se reunió con nuestros aliados europeos, perdió una gran oportunidad para dejar en claro ante el líder ruso frente al mundo que Estados Unidos no tolerará este tipo de intromisión. Su vuelta a la intromisión sería más completa si ahora hablara enérgicamente sobre ese tema.

Sin embargo, como de costumbre, los detractores del presidente no estaban contentos con simplemente abalanzarse sobre la indiscreción del presidente. En cambio, la mafia izquierdista entró en completa histeria. Algunos críticos conjuraron teorías de conspiración fantásticas sobre Putin teniendo “algo escondido” sobre el Sr. Trump. No importa que las sanciones impuestas por Estados Unidos a Rusia bajo el Sr. Trump sean más estrictas que las impuestas por su predecesor. Mientras tanto, el líder de la minoría de la Cámara, Steny Hoyer, y un ex jefe de inteligencia calificaron las declaraciones de “traidores”.

Esto es una tontería sin precio, particularmente dado el hecho de que Barack Obama -el de la gira mundial de disculpas por Estados Unidos- fue sorprendido en un micrófono candente en 2012 diciéndole a un funcionario del gobierno ruso que tendría más “flexibilidad” después de su reelección para cortar trata con Putin sobre control de armas. Y no importa que los mismos progresistas que alcanzaron las sales olorosas el lunes hubiesen asaltado las calles hace más de tres décadas para protestar contra Ronald Reagan que calificaba a la Unión Soviética como el “imperio del mal”.

Nada de esto justifica la pobre actuación del presidente. Pero en la época de Trump, la indignación y la emoción tienden a envolver la perspectiva histórica.

El Sr. Trump nunca se ha sentido obligado por el decoro diplomático tradicional, y eso ha llevado a algunos éxitos para su administración. Sea testigo de su reciente avergonzamiento de los países de la OTAN para comprometerse a aportar más dinero para su propia defensa. Pero un enfoque tan impulsivo también conlleva riesgos significativos. Esperemos que esa sea una lección que el presidente aprendió esta semana.