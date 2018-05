EDITORIAL: Rugen Los Golden Knights hacia la Final de la Copa Stanley

Al igual que la ciudad que representan no se parece a ninguna otra en el mundo, los Knights claramente no son el típico equipo de expansión.

Foto de AP/Marcio José Sánchez

Con disculpas a la difunta y gran Shirley Povich, el tiro de uno contra uno entró. El infierno se congeló. Un mes de domingos llega al calendario. ¡Los Vegas Golden Knights están en la Final de la Copa Stanley!

El Sr. Povich nunca había oído hablar de los Caballeros cuando escribió ese famoso lede para The Washington Post, por supuesto. En cambio, describía el juego perfecto de Don Larsen en la Serie Mundial de 1956. Pero sus palabras inmortales superan la prueba del tiempo como un homenaje apropiado a un equipo de NHL de primer año que está reescribiendo los libros de historia deportiva profesional.

El último capítulo de esta notable historia concluyó el domingo al norte de la frontera cuando los Caballeros eliminaron a los Jets de Winnipeg 2 a 1 para llevarse el campeonato de la Conferencia Oeste en cinco juegos. A lo largo de la serie, los Jets tuvieron pocas respuestas para la velocidad de los Caballeros y la tenaz verificación previa. De igual importancia, el portero de los Knights, Marc-André Fleury, está en una racha que recuerda a cuando Jean-Sebastien Giguere llevó a los inesperados Anaheim Mighty Ducks a la Final de la Copa 2003.

Nadie vio esto venir. No en junio pasado, cuando los Caballeros hicieron sus selecciones de lista. No en enero, cuando los Caballeros acumularon una racha de ocho victorias consecutivas. No en abril, cuando los Caballeros terminaron la temporada regular con el quinto mejor récord de la liga. Se supone que los equipos de expansión y sus expulsiones son carne de cañón. Pero así como la ciudad que representan no se parece a ninguna otra en el mundo, los Caballeros claramente no son su equipo de expansión estándar.

“Ha sido un viaje increíble hasta ahora”, comentó el entrenador de los Knights, Gerard Gallant, antes de meterse en el habla del entrenador. “Estamos lejos de estar satisfechos, tenemos una gran serie para prepararnos”.

Los libros de registro afirman que los Caballeros se convertirán en la tercera franquicia de expansión de la NHL en jugar para la Copa Stanley en su campaña inaugural. Pero la realidad es mucho más impresionante. Cuando los Toronto Arenas capturaron el título de 1918, la NHL estaba en su primera temporada. Y el St. Louis Blues 1968 avanzó a la ronda final solo porque la liga agrupó a seis nuevos equipos en la misma división ese año, asegurando que uno alcanzaría el campeonato.

La carrera de los Caballeros es aún más sorprendente dado que ningún equipo de expansión de primer año ha avanzado tanto en la NFL, la NBA o el Major League Baseball.

No se equivoquen, la confianza de los Knights, especialmente del gerente general, George McPhee, ha hecho que muchos gerentes de la liga parezcan tontos en términos de evaluación de talentos y gestión de listas. Los Columbus Blue Jackets le dieron al francotirador William Karlsson, quien anotó 43 goles durante la temporada regular y lideró a su nuevo equipo en puntos a los Caballeros para proteger a otros prospectos en el draft de expansión. Oops. Los Pittsburgh Penguins hicieron lo mismo con el Sr. Fleury, al igual que los Florida Panthers con los mejores intérpretes Jonathan Marchessault y Reilly Smith.

El éxito de los Caballeros ha fortalecido a una comunidad y ha creado hordas de nuevos fanáticos del hockey en el lugar más improbable, todo mientras deja suposiciones y convenciones rotas en el espejo retrovisor. Los Caballeros están en un calentador para todas las edades, y todavía están sosteniendo los dados.