El coronavirus y las vacaciones

Con el miedo que ha causado el coronavirus, muchos están en limbo sobre sus futuros planes para vacaciones. Los que no han comprado vuelos de avión o reservado hoteles, están sin saber si deben hacerlo, o posponer sus planes de viaje. Los que ya han comprado vuelos y reservado hoteles, no saben si deben viajar o permanecer en casa.

Las pasajeras Sherry Carter, izquierda, y Kimberly Thompson de Virginia, usan máscaras faciales al llegar a la Terminal 1 del aeropuerto internacional McCarran el martes, 3 de marzo de 2020 en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

La pregunta que todos tenemos es: ¿si cancelo mi viaje, me devuelven mi dinero? La respuesta general es, No. La mayoría de aerolíneas no están devolviendo el dinero pagado por boletos. Algunas están eliminando el costo al cliente por cambiar las fechas de vuelo. Por ejemplo, si desea cambiar su viaje de marzo a mayo, y el cobro es $250 por boleto por hacer el cambio, la aerolínea no cobraría los $250, solo la diferencia en precio del pasaje, si es que hay alguna. Es digno de notar que la mayoría de aerolíneas no están dando una fecha ilimitada para viajar. La mayoría exige que uno vuele antes de mediados de junio.

Si su vuelo es a un país que ha suspendido cierto turismo o vuelos, entonces si puede recibir una devolución de su dinero o posponer su viaje, sin mayores consecuencias. La mayoría de

Líneas aéreas y hoteles están cooperando con el público afectado para hacer estos trámites más sencillos.

El problema suele ser cuando la persona no desea viajar, y no ha habido intervención de parte de las autoridades. Por ejemplo, digamos que usted tenía un viaje pagado a otro país, y no se ha declarado estado de emergencia por el virus en tal país. Entonces, usted no recibirá una devolución del precio de su pasaje. Si usted compró un seguro por cancelación de viaje, este tampoco suele cubrir una cancelación por razón de virus, al menos que usted se enferme y debido a su enfermedad no pueda viajar. Cancelar un viaje por “miedo” de enfermarse no es cubierto por la mayoría de seguros de viaje.

Ciertos seguros de viaje permiten cancelar su viaje “por cualquier motivo”. Estos seguros son un 40% más caros que los seguros generales. Aunque usted tenga este tipo de seguro, lo más probable es que usted reciba una devolución de alrededor del 75% del precio de su viaje. Casi ningún seguro cubre un 100% del costo de su viaje.

Si usted ya compro su pasaje o ya reservo su hotel, todavía puede añadir un seguro de cancelación. Este seguro es más caro al comprarlo después, y no al mismo tiempo que reservo el viaje. Si pago el viaje con tarjeta de crédito, también esta puede ser una opción para cancelar el viaje o pedir una devolución. Llame al número (800) de la tarjeta y pregunte si tienen un plan de asistencia por daños y gastos causados por el virus.

Si usted desea cancelar su viaje, se recomienda considerar las consecuencias antes de hacerlo. De esta manera usted sabrá de antemano si obtendrá una devolución o no.