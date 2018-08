El escándalo de corrupción de Argentina y las elecciones del 2019

Cuando le pregunté al presidente Mauricio Macri en una entrevista reciente si le ayudaría políticamente en las elecciones de 2019 si la ex-presidenta Cristina Fernández de Kirchner es enviada a la cárcel por las cada vez mayores acusaciones de corrupción en su contra, el presidente me respondió: “Muchos me dicen que no me conviene”.