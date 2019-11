El país necesita que digas presente en 2020

[Autor Jorge Grosso]

Senadora Catherine Cortez Masto. [Foto Cortesía]

En marzo de 2020, el gobierno de Estados Unidos empezará a enviar un cuestionario a cada hogar del país. Tus amigos y familiares deben contestarlo.

La Constitución de Estados Unidos requiere que cada diez años el gobierno lleve a cabo un censo para contar a cada persona que vive en el país, incluyendo a los niños.

Este conteo tiene muchos fines. Primordialmente, determina cuántos congresistas recibe cada estado. Los estados también dependen de las cifras del censo para determinar los límites de los distritos para elecciones federales, estatales y locales.

Igual de importante, el gobierno federal distribuye fondos de varios programas federales a cada estado basándose en su población. Tan sólo en 2015, el gobierno federal usó datos del Censo 2010 para destinar $625 mil millones a los estados a través de docenas de programa federales. Con cifras precisas, el gobierno federal puede asignar el monto que le corresponde a cada estado para financiar el cuidado de salud, vales de comida, construcción de carreteras, educación, cuidado de niños y mucho más.

Y el gobierno no es el único sector donde importa el censo. Los negocios también usan las cifras del censo para determinar dónde pueden encontrar nuevos clientes o cómo pueden servir mejor a sus clientes actuales. Y los investigadores usan las cifras del censo para proteger la salud pública.

Por estas razones, estoy instando a toda la comunidad latina a participar en el censo. Todos necesitan cerciorarse de ser contados, pero es especialmente importante para las comunidades minoritarias, que históricamente no han sido contadas de manera precisa.

En particular, la comunidad hispana está en peligro de no ser contada adecuadamente, lo que los investigadores llaman un “undercount” en inglés. Estudios estiman que casi 400.000 niños latinos entre la edad de 0 y 4 años no fueron contados en el 2010. Estos representan a miles de familias que pagaron impuestos al gobierno federal y cuyos hijos no fueron incluidos en los fondos asignados a los estados para comedores escolares, programas de educación especial o “Head Start”.

La población hispana no es contada con exactitud por varias razones. Por un lado, los latinos tienden a vivir en áreas urbanas donde es más difícil contarlos de manera precisa. (Es más fácil para un encuestador asegurar que ha contado a todos los individuos en una casa particular, por ejemplo, que en un edificio multifamiliar). También es más probable que los latinos vivamos en un hogar multi-generacional o con más de una familia, lo cual confunde a los encuestadores. Y por último, hay evidencia de que algunas familias latinas creen erróneamente que los niños no deben ser incluidos en el conteo del censo.

Es por eso que el gobierno federal, muchos gobiernos estatales y un sin número de organizaciones sin fines de lucro están trabajando arduamente para asegurar que cada persona sea contada por el censo. Estados y localidades a lo ancho del país han establecido Comités de Conteo Completo para crear conciencia sobre el censo. Sé que estarás escuchando mucho más sobre estos esfuerzos en los próximos meses.

Hasta entonces haré todo lo que esté a mi alcance para asegurar que sigamos la exigencia constitucional de contar a todos. Te insto a ayudarnos a contar a todas las personas en tu hogar, incluyendo a los niños, para que nuestras comunidades reciban los recursos que merecen.