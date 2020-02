En Nevada, es hora de que los candidatos presidenciales hablen sobre el aborto

Desde la izquierda, los precandidatos presidenciales demócratas, el ex-vicepresidente Joe Biden, el senador Bernie Sanders, la senadora Amy Klobuchar y el empresario Tom Steyer, participan en un debate primario presidencial demócrata, el viernes 7 de febrero de 2020, presentado por ABC News, Apple News y WMUR-TV en Saint Anselm College en Manchester, NH. [Foto Elise Amendola / AP]

En Nevada, confiamos en que las mujeres tomen decisiones con respecto a sus propios cuerpos y en la última legislatura hemos protegido su derecho al aborto. El Trust Nevada Women Act actualizó la ley al eliminar las sanciones anticuadas que tratan el aborto como un delito. La legislación garantiza que una mujer obtenga toda la información que necesita en el idioma que habla para que pueda tomar la mejor decisión para su familia.

Mientras algunos estados están restringiendo la capacidad de las mujeres para decidir por sí mismas o proponiendo proyectos de ley para castigar y estigmatizar a las personas que tienen abortos, nuestro estado eligió confiar en las mujeres para tomar esas decisiones profundamente personales.

En México, donde nací, el aborto no es un derecho protegido como lo es aquí. Pero mi madre siempre me enseñó que yo sola podía tomar decisiones con respecto a mi propio cuerpo porque era mío, y no el de nadie más. Ver el país en el que vivo ahora hace retroceder el tiempo en respetar la autonomía corporal de las mujeres, me da escalofríos. Me hace preguntarme qué piensan los candidatos al presidente de los Estados Unidos sobre el aborto.

Desde ahora y hasta el 22 de febrero, los candidatos presidenciales estarán en toda la televisión, las redes sociales, los buzones y los puntos de acceso locales de Nevada en la ciudad. Mientras disfrutan de su estadía, necesitamos escucharlos usar la palabra aborto.

La nación se encuentra en una encrucijada por los derechos del aborto. Los funcionarios electos, jueces y activistas extremistas contra el aborto están envalentonados por la administración actual no solo para atacar a Roe v. Wade como nunca antes, sino para eliminar el acceso al aborto e incluso castigar a las personas que tienen abortos o los médicos que los proporcionan.

El aborto es un procedimiento común y seguro que millones de mujeres han experimentado. Una de cada cuatro mujeres estadounidenses tiene un aborto en algún momento; dos tercios de ellas ya tienen hijos. Sin embargo, durante demasiado tiempo, nadie ha hablado sobre el aborto, el papel que desempeña en nuestras vidas y las consecuencias de obligar a las mujeres a continuar un embarazo en contra de su voluntad. La oposición hostil y el silencio de los partidarios han alejado la atención del aborto mientras estigmatizan a los proveedores y pacientes.

Nevada ha dado buenos primeros pasos, los candidatos a presidente deben hablar directamente sobre el aborto para que podamos evaluar si estos candidatos lucharán o no para garantizar que cada persona embarazada tenga la capacidad de tomar sus propias decisiones y determinar su propio futuro. Necesitamos un presidente que se comprometa a defender los derechos al aborto con el mismo compromiso que el presidente Trump y sus aliados de extrema derecha han demostrado al apilar los tribunales y las legislaturas estatales contra los derechos básicos de las mujeres para forjar nuestro propio futuro.

En 1977, Rosie Jiménez murió después de tener un aborto inseguro. Rosie quería ser maestra y tener una vida mejor para ella y su hija de cinco años, pero no tenía acceso al procedimiento. Hoy en día, el aborto es legal y más seguro que nunca gracias a la tecnología como el aborto con medicamentos, pero aún no es accesible para muchas personas que lo necesitan. Cada candidato debe tener un plan no solo para garantizar nuestros derechos legales, sino también para garantizar la igualdad de acceso para todos, sin importar dónde vivan, si tienen seguro o cuánto dinero tienen.

Candidatos a la presidencia, ¿confiarán en cada uno de nosotras con la agencia para tomar la decisión sobre si nos convertiremos en padres? ¿Están de acuerdo en que las leyes, nuestra comunidad médica y las compañías de seguros tratan y deben tratar el aborto de la misma manera que otros servicios de salud? ¿Afirmarán que no deberíamos ser un país donde nuestras decisiones reproductivas se enfrentan con vergüenza, coacción o juicio, sino con apoyo, recursos y respeto?

Bienvenidos a Nevada, candidatos presidenciales. Ahora es su turno de hablar sobre el aborto.