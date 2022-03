Entre las líneas del “State of the State”

El gobernador Steve Sisolak está listo para la reelección en noviembre, pero no crea usted que el primer discurso del Informe de Gobierno (State of the State), -también- fuera del año, desde la Gran Recesión, tuvo algo que ver con política.

[Autor: Juan de Dios Varela]

[Autor: Juan de Dios Varela]

El gobernador Steve Sisolak está listo para la reelección en noviembre, pero no crea usted que el primer discurso del Informe de Gobierno (State of the State), -también- fuera del año, desde la Gran Recesión, tuvo algo que ver con política.

Sisolak habló de todo, desde almuerzos escolares gratuitos hasta viviendas de bajo costo, asistencia para pequeñas empresas, cuidado infantil asequible y aumentos para la policía estatal.

Entonces, definitivamente no hay nada político en esos temas.

“Desde que soy gobernador”, dijo Sisolak, “no hemos recaudado ni un centavo de nuevos impuestos para el pueblo de Nevada, ni un centavo, y eso también se aplica a todas las propuestas que ofrezco esta noche. Sin nuevos impuestos. No hay nuevos impuestos”.

Algunos pueden objetar que Sisolak firmó un aumento de impuestos a las corporaciones mineras. Y, legalmente hablando, las corporaciones son consideradas personas, aunque nunca van a la cárcel cuando cometen fraude.

Pero un político nunca sabe si firmará un incremento de impuestos. Los eventos y las circunstancias tienden a abrumar la resolución (solo pregúntele al ex-presidente George H.W. Bush o al ex-gobernador Brian Sandoval).

E incluso si Sisolak rompe esa promesa, los electores nunca tendrán la oportunidad de hacerlo responsable, porque si gana en noviembre, estará en su segundo y último mandato.

“Y quiero tomarme un momento para hablar directamente con los padres y cuidadores”, dijo Sisolak. “Sus voces, su participación, sus pensamientos son una parte importante de las grandes escuelas. Siempre apoyaré la fuerte participación de los padres para hacer que nuestro sistema educativo sea lo mejor posible”.

Mensaje: ¡No soy Terry McAuliffe! ¡Me encanta que los padres participen en las escuelas! ¡Me encanta! Sisolak sabe que, cuando el ex-gobernador de Virginia McAuliffe dijo en un debate, que no creía que los padres deberían decirles a las escuelas lo que debían enseñar, perdió ante un advenedizo republicano.

Debido a que no me postulo para un cargo ahora o en el futuro, puedo decir lo que muchos de ustedes podrían pensar: en base a las tonterías gritadas durante los comentarios públicos en muchas reuniones de la junta del Distrito Escolar del Condado Clark, no solo muchos padres no deberían decirle a las escuelas lo que deberían enseñar, deberían volver a la escuela ellos mismos.

“Todos merecemos estar seguros en casa, en el trabajo y en nuestros vecindarios”, dijo Sisolak, y señaló que los homicidios aumentaron un 44 por ciento el año pasado en el Condado Clark. (Hombre, ¿Qué imbécil estuvo a cargo de la aplicación de la ley en el Condado Clark el año pasado? ¡Ese tipo seguro que tiene algunas explicaciones que dar!)

Sisolak promociona la prohibición de los aceleradores de disparos y las verificaciones de antecedentes de armas, lo que prometió en la campaña de 2018, pero no mencionó que también prometió prohibir los rifles de asalto y, esto es absolutamente cierto, los silenciadores. También se olvidó de mencionar que el proyecto de ley de verificación de antecedentes sólo se aplica en aquellos condados de Nevada donde los alguaciles electos eligen hacer cumplir “la ley”. (Te sorprenderias.)

“He estado trabajando para construir una base económica más fuerte y diversa para Nevada, para ayudar a crear una economía que funcione para usted y las familias de Nevada”, dijo Sisolak. Todos hemos acordado olvidar todo eso de “dejar que las empresas privadas creen sus propios condados y ejecutarlos con tecnología ‘blockchain’” a partir de 2021, ¿verdad?

“Yo mismo era dueño de una pequeña empresa. Y enfrenté las luchas que conlleva iniciar un negocio, orando para que su idea tenga éxito”, dijo el gobernador. Los propietarios de pequeñas empresas son venerados en nuestra sociedad porque son los creadores de empleo. Pero el gobernador no mencionó que su pequeño negocio era… telemercadeo. No es que haya un estigma asociado con eso, ¿verdad? Ah, ¿y la garantía de tu coche está a punto de caducar? El teléfono es para ti, amigo.

Sisolak comenzó y terminó su discurso de la misma manera, con un llamado a la unidad. Partes de Nevada están unidas: todos los oponentes republicanos de Sisolak y los ‘trolls’ post-alfabetizados en Twitter -con mucho tiempo libre en el medio del día- todos están de acuerdo en que Sisolak es malo, posiblemente malvado, y tal vez un líder de cártel.

Dijo Sisolak: “Lo que ven aquí, este edificio de vanguardia (Allegiant Stadium), los miles de empleos que lo acompañan, los deportes y el entretenimiento increíbles que alberga, todo se unió porque las personas trabajaron juntas, republicanos y demócratas, negocios y trabajo, norte y sur. Y sabes qué, esa es siempre la mejor manera de hacer las cosas”.

Es la mejor manera de hacer las cosas. Pero estamos en temporada electoral, que es menos tiempo para la cooperación y más para la defenestración. Tal vez el próximo año en este momento, cuando quien sea elegido gobernador en noviembre dé el verdadero discurso sobre el “State of the State”, podamos hablar de cooperación. Pero no contaría con ello.