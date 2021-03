Es el final del viaje

Las conferencias de prensa de la Casa Blanca ya no son programas de televisión imperdibles. Con la partida del ex-presidente Donald Trump, si desea ver las sesiones informativas diarias, no puede simplemente activar las redes de noticias por cable, que dependen de las calificaciones. En la Casa Blanca del presidente Joe Biden, C-SPAN es su apuesta segura.

[Autor: Jorge Grosso]

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, habla durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el jueves 11 de febrero de 2021, en Washington. [Foto Evan Vucci / AP]

Debido a los protocolos de distanciamiento social del coronavirus, no hay filas abarrotadas de interrogadores de diversos medios de comunicación que griten preguntas a la secretaria de prensa Jen Psaki. El ir y venir es civilizado.

Incluso sin las reglas de COVID-19, sabes que el ambiente en la sala es diferente simplemente porque Trump, con su arsenal de rencores y sospechas de “noticias falsas”, se ha ido.

La hostilidad entre Trump y la prensa fue evidente en los primeros comentarios de su primer secretario de prensa en la sala de reuniones de James S. Brady. Desde el momento en que Sean Spicer llamó erróneamente al cuerpo de prensa por “informes deliberadamente falsos” sobre el tamaño de la multitud en la inauguración de Trump, los locutores inteligentes entendieron que las reuniones informativas de Trump ofrecían no solo noticias sino también entretenimiento.

El equipo de prensa de Biden no quiere competir con eso. “Sleepy Joe” Biden, como lo llamó el 45º presidente, ganó al ofrecer a Estados Unidos lo opuesto a Trump: cortesía, previsibilidad, la voluntad de gobernar fuera de cámara.

Amigos me han dicho que están muy contentos de que Biden no tuitee. Lo hace, les digo, y se sorprenden.

¿Por qué no lo sabían? No hay noticias en los tweets de Biden. No hay apodos desagradables. Biden no hace todo sobre sí mismo. En lugar de usar Twitter para vengarse de los críticos, Biden usa Twitter para promover su agenda.

Cuando los periodistas le preguntan a Psaki sobre el último fragmento de Trump, Psaki deja en claro que no quiere participar. Comportamiento más no “trumpiano”: alejarse de una pelea.

No estoy diciendo que la administración de Biden esté compuesta por “cupcakes”. Pueden jugar duro con los mejores.

El subsecretario de prensa de Biden, T.J. Ducklo amenazó a un reportero de Politico que estaba trabajando en una historia sobre su relación personal con la reportera de Axios, Alexi McCammond. “Te destruiré”, le dijo Ducklo a Tara Palmeri, según Vanity Fair. Ducklo también le dijo a Palmeri que estaba “celosa” porque un hombre que le había interesado prefería a McCammond.

El comportamiento de Ducklo fue francamente “trumpiano”, excepto de una manera importante: intimidó a Palmeri por teléfono durante lo que se suponía que era una conversación extraoficial.

Después del informe de Vanity Fair, Ducklo, que tiene cáncer de pulmón en etapa 4, se disculpó en una carta a Palmeri y fue suspendido durante una semana sin pago.

Luego, los periodistas preguntaron si el empleo continuo de Ducklo socavaba la promesa del Día de la Inauguración de Biden de “despedir en el acto” a cualquier miembro del personal que trate a sus colegas con falta de respeto. Ducklo renunció rápidamente.

Todo era de la vieja escuela.

Lo que me lleva a la otra percepción que los lectores han compartido: debido a que el equipo de Biden hace su trabajo pesado fuera de cámara, ven esta Casa Blanca como un remanso de sueño que probablemente se sienta como unas vacaciones después de cuatro años de Trump.

Ni siquiera cerca. Si miras la sala de reuniones de hoy, verás que varias caras en el cuerpo de prensa de Trump se han ido. Algunos han sido reemplazados por reporteros que cubrieron la campaña de Biden, otros han pasado a ritmos que no los mantienen en una cinta de noticias que funciona sin parar.

Después de más de 30 años escribiendo para periódicos, cuatro años cubriendo a Trump y cinco semanas cubriendo a Biden, me he quedado sin gas. Cubrir a Trump fue como montar en una montaña rusa, y cubrir a Biden parece correr un maratón después de una montaña rusa. Gracias por acompañarme en la montaña rusa. Me bajo de aquí.

En caso de que se lo esté preguntando, no estoy segura de qué será lo próximo: un regreso al periodismo o algo diferente. Pero primero, planeo uno o dos meses para dormir, leer y recargar energías. Entonces puedo decidir sobre el próximo viaje.