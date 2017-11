¿Están preparados los republicanos para deportar a los Dreamers?

La reunión reciente entre la Casa Blanca y senadores republicanos dejó en claro que el presidente Trump y muchos republicanos están más interesados en retrasar toda acción y en obstruir avances, que en resolver el estatus de los Dreamers de Estados Unidos.

Frank Sharry, Director Ejecutivo de America’s Voice, dijo al respecto:

El Congreso debe votar para financiar el funcionamiento del gobierno para 2018 antes de las vacaciones, y eso incluirá inevitablemente fondos para las agencias que llevan a cabo las deportaciones. Si no se incluye el Dream Act, y con DACA ahora eliminado, un voto para financiar a las agencias de deportación en 2018 sería un voto para deportar a los Dreamers. El que los republicanos digan ‘lo haremos el próximo año y en nuestros términos’ es solo una manera de decir ‘realmente no lo vamos a hacer, y trataremos de culpar a los demócratas’. No queremos juegos políticos, queremos el Dream Act. Los demócratas están listos. Depende de los republicanos adoptar una actitud seria para lograrlo antes de que el Congreso se vaya a casa de vacaciones.

Los republicanos salieron de la reunión en la Casa Blanca diciendo que un arreglo legislativo para los Dreamers no debería ser anexado al proyecto de ley de gastos, programado para ser parte de la acción legislativa en diciembre. Pero este paquete de gastos incuirá fondos para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, precisamete en el momento en que los beneficiarios de DACA y otros jóvenes inmigrantes ya están en la mira de la deportación. Como lo ha dejado en claro el gobierno de Trump y como lo demuestran recientes ejemplos, todos son prioridad de deportación, incluyendo a los Dreamers que pierdan sus protecciones.

Agregó Sharry:

Los senadores republicanos y los miembros del Congreso deben decidir: ¿están listos para financiar la deportación de los Dreamers? El Dream Act es una legislación partidista apoyada por la inmensa mayoría de los estadounidenses de todo el espectro político. Hasta el momento, los líderes republicanos no han tenido la voluntad de programar un voto, debido a objeciones de su base radical. Pero si quieren ser líderes en esto y resolver el tema podrían hacerlo fácilmente este año. Los votos existen en el Congreso para aprobar el Dream Act de manera bipartidista. Lo único que se necesita es la voluntad de los líderes republicanos –quienes controlan la agenda– para permitir que sea incluido en una legislación que deba aprobarse este año.