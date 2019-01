Examinando el legado de Sandoval

Sean Whaley/Las Vegas Review-Journal El gobernador Brian Sandoval anuncia que una compañía de seguros prestará servicios en 14 condados rurales en el intercambio de seguros de salud de Nevada en una conferencia de prensa en Silver Springs el martes 15 de agosto de 2017.

Benjamin Hager / Especial para el Pahrump Valley Times El gobernador de Nevada, Brian Sandoval, en Las Vegas.

El gobernador de Nevada, Brian Sandoval, quien dejó una cita de por vida para el banco federal, mira hacia atrás a ocho años como Gobernador desde su oficina en el Capitolio, en Carson City, el lunes 17 de diciembre de 2018. (Cathleen Allison / Las Vegas Review -Diario)

El gobernador Brian Sandoval hace comentarios durante la ceremonia de graduación de maestría de la Universidad Western Governors de Nevada en el Thomas & Mack Center el sábado 2 de junio de 2018, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye / Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye)

El legado del gobernador saliente Brian Sandoval es como el oro de los tontos. Se ve genial desde la distancia, pero pierde su atractivo una vez que lo miras más de cerca.

Comencemos con la tasa de desempleo de Nevada, fue del 13.7 por ciento cuando Sandoval fue elegido en 2010. Después de dos mandatos en el cargo, se ubica en 4.4 por ciento. Eso es un gran logro, pero no fue exclusivo de Sandoval. La tasa de desempleo en los Estados Unidos cayó de 9.8 a 3.9 por ciento durante el mismo tiempo. Tanto para la idea de que Nevada necesitaba desesperadamente la Oficina de Desarrollo Económico de Gobernación para salvar la economía del estado.

Sandoval también se ha jactado del crecimiento de la población de Nevada. La gente está llegando a Nevada, pero eso no es exclusivo de su mandato. Nevada ha sido uno de los estados de más rápido crecimiento en el país desde la década de 1960.

El mayor logro económico de Sandoval fue ganar las elecciones en el punto más alto de la recesión y marcharse antes de la próxima.

Una parte importante de la agenda de Sandoval era mejorar la educación. Sandoval y sus partidarios pintan un panorama atractivo y se jactan de que la tasa de graduación de Nevada alcanzó el 83 por ciento. No mencionarán cómo Sandoval firmó un proyecto de ley que eliminó el examen de aptitud para la preparatoria, que convirtió los diplomas en certificados de asistencia. Más revelador es que solo el 31 por ciento de los estudiantes de cuarto grado de Nevada son competentes en lectura, de acuerdo con la Evaluación Nacional del Progreso Educativo. Ese número no llega al 28 por ciento para los estudiantes de octavo grado. No es un gran legado para alguien en el cargo ocho años.

Luego están los demócratas, como el gobernador entrante Steve Sisolak, que elogian el trabajo de Sandoval en materia de educación y al mismo tiempo afirman que el sistema necesita una revisión, ¡elijan uno! Lo que realmente le gustó a los demócratas fue que Sandoval impulsara un aumento de impuestos de $1.5 bdd en 2015. Pero menos de tres años después de ese aumento, los liberales ya pedían miles de millones más en gastos de educación. Tanto para la promesa de Sandoval en el momento de “transformar Nevada para sus próximos 50 años de éxito”.

El siguiente es el fondo de días lluviosos. Sandoval se jacta de que contiene $293 millones, un récord de Nevada. Eso es bueno, pero no es un gran logro cuando se considera el contexto. Sandoval no encontró ahorros. Simplemente no gastó todo el dinero nuevo que recaudó en impuestos. Eso incluyó el mayor aumento de impuestos en la historia de Nevada hace cuatro años y un nuevo impuesto sobre la marihuana en 2017.

Luego está el Sistema de Retiro de los Empleados Públicos (PERS). Su pasivo no financiado oficial y artificialmente bajo fue de $10 bdd en 2011. Hoy en día, es de alrededor de $13 bdd. Eso pese a las tasas de contribución para los empleados de seguridad no pública que saltan del 21.5 por ciento al 28 por ciento durante el mandato de Sandoval. Esas tasas van a 29.25 por ciento el próximo año. Sandoval ni siquiera intentó revisar el PERS.

Finalmente, observe la expansión de Medicaid, que Sandoval aprobó en 2013. Contribuyó a duplicar la inscripción de Medicaid en Nevada en los últimos cinco años. Eso plantea la pregunta: si la economía es tan buena como afirma Sandoval, ¿por qué el 20 por ciento del estado tiene Medicaid?

El problema más acuciante es que la tasa de reembolso federal para las personas elegibles bajo la expansión está disminuyendo. Eso va a costar $210 millones adicionales en el próximo bienio.

A Sandoval le gustaba hablar de una “nueva” Nevada, pero los gobernadores han dejado el cargo con una economía en crecimiento, un gobierno cada vez más grande y un sistema educativo deficiente durante décadas.