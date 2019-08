Harris critica a pastor afroamericano por creer en la Biblia

Un pastor cree que la Biblia no debería ser sorprendente, pero eso es suficiente para hacer que los candidatos presidenciales demócratas se distancien de él, a pesar de que está profundamente conectado con el Partido Demócrata.

Un pastor cree que la Biblia no debería ser sorprendente, pero eso es suficiente para hacer que los candidatos presidenciales demócratas se distancien de él, a pesar de que está profundamente conectado con el Partido Demócrata.

Robert Fowler es el pastor de Victory Missionary Baptist Church, una de las congregaciones afroamericanas más grandes de Las Vegas. Es difícil exagerar su posición entre los demócratas de Nevada. El fin de semana pasado, las senadoras Kamala Harris y Cory Booker asistieron a misa allí, el senador Bernie Sanders celebró un ayuntamiento en su iglesia a principios de este año, el presidente de la Asamblea de Nevada, Jason Frierson, y el fiscal general, Aaron Ford, acuden a su iglesia.

Fowler, sin embargo, no cambiará sus creencias religiosas para reflejar la ideología demócrata actual.

En una entrevista de 2013 en KNPR, Fowler dijo que cosas como el sexo premarital, el adulterio y el abuso infantil fueron “envueltos como pecado, junto con la homosexualidad”.

Reafirmó esas creencias en una entrevista con San Jose Mercury News la semana pasada, y agregó que un pecado es “suficiente para enviarte al infierno”. La oficina de Fowler no respondió mi llamada para hacer comentarios.

“Harris, Sanders y Booker hicieron campaña en iglesia de Las Vegas dirigida por un pastor que califica ser homosexual como pecado”, dictaba un titular del Mercury News. Los medios, incluidos Newsweek, The New York Post y The Hill, también corrieron con la historia.

Los candidatos presidenciales demócratas que hace unos días estaban ansiosos por hablar con Fowler y su congregación, huyeron al monte.

La campaña de Booker no respondió cuando The Hill le preguntó si sabía sobre los comentarios de Fowler antes de su aparición.

“No apruebo, de ninguna manera, ese tipo de perspectiva o lenguaje”, mencionó Harris sobre los comentarios de Fowler. “No podemos tolerar el lenguaje que promueve el odio y la división”.

Este episodio es profundamente preocupante, pero no por las razones sugeridas por los medios de comunicación. La posición cristiana sobre el sexo no ha cambiado en dos mil años. Los cristianos creen que el sexo fuera de un matrimonio monógamo entre un hombre y una mujer es pecaminoso, que algunos miembros de los medios lo consideren de interés periodístico cuando un pastor respalda la enseñanza bíblica es una muestra vergonzosa de su propia ignorancia e intolerancia.

Más preocupante fue la respuesta a las opiniones de Fowler, Harris señaló que no deberían ser tolerados. Los reporteros de The Washington Post y Politico también calificaron sus creencias de “homofóbicas”. Eso se define como una aversión, miedo o prejuicio contra los homosexuales, pero no hay evidencia de que ninguno de esos descriptores se aplique a Fowler, lo que sería obvio para cualquiera con una comprensión básica del cristianismo.

Para confirmar: los cristianos creen que el pecado separa a las personas de Dios. La consecuencia del pecado es la muerte eterna. Si te preocupas por alguien, no quieres que se vaya al infierno.

Los cristianos creen que Jesús vino a la Tierra y murió para pagar por las penas y pecados de todos. Dios levantó a Jesús de la muerte como una señal de que aceptaba su sacrificio. Sin embargo, la salvación no es automática. Un individuo tiene que confesar sus pecados, creer que Jesús vino a salvarlo y reconocer su señorío sobre su vida.

No tienes que estar de acuerdo con la teología cristiana para comprender que las advertencias de Fowler provienen de un lugar de amor, no de fanatismo. Pero ahora está siendo excomulgado por cometer un crimen de pensamiento contra la alta iglesia del despertar LGBT. No es descabellado pensar que las opiniones de Fowler algún día podrían ser ilegales. En Canadá, el gobierno está procesando a un cristiano llamado Bill Whatcott por repartir volantes que critican la homosexualidad.

La forma en que los demócratas trataron a su antiguo aliado debería preocupar a todos los preocupados por la libertad religiosa.