Hay nuevo plan para la educación: Repetir el anterior

agosto 16, 2018 - 10:29 am

West Prep Academy en Las Vegas, jueves, 9 de agosto de 2018. (Amelia Pak-Harvey / Las Vegas Review-Journal)

La estudiante de la Escuela Primaria Matt Kelly, Tiaryana Foster, de 5 años, recibió la bienvenida de la comunidad y líderes empresariales con una bienvenida inspiradora y alfombra roja cuando llega a su primer día de clases el lunes 13 de agosto de 2018 en North Las Vegas. Bizuayehu Tesfaye / Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

Chanell Wilson se despide de su hija Constance Shabazz, de 8 años, antes de partir hacia el primer día de clases en la Escuela Primaria Kelly el lunes 13 de agosto de 2018 en North Las Vegas. Bizuayehu Tesfaye / Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

Los alumnos de la Escuela Primaria Matt Kelly llegan a su primer día de clases el lunes 13 de agosto de 2018 en North Las Vegas. Bizuayehu Tesfaye / Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

Los alumnos de la escuela primaria Matt Kelly y sus padres caminan sobre la alfombra roja cuando llegan el primer día de clases el lunes 13 de agosto de 2018 en North Las Vegas. Bizuayehu Tesfaye / Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

El Superintendente del Distrito Escolar del Condado de Clark, Jesús Jara, habla en un evento donde Tesla y líderes educativos revelaron nuevas oportunidades para la robótica para la educación en todo el estado en la Escuela Secundaria Cimarron-Memorial en Las Vegas, el 13 de agosto de 2018. La Escuela Secundaria Cimarron-Memorial cuenta con un galardonado programa de robótica. Rachel Aston Las Vegas Review-Journal @rookie__rae

El gobernador Brian Sandoval habla en un evento donde Tesla y líderes educativos revelaron nuevas oportunidades para la robótica en la educación en todo el estado en Cimarron-Memorial High School en Las Vegas, el lunes, 13 de agosto de 2018. Cimarron-Memorial High School tiene un galardonado programa de robótica. Rachel Aston Las Vegas Review-Journal @rookie__rae

Los estudiantes giran sus borlas durante la ceremonia de graduación de verano del Distrito Escolar del Condado de Clark el martes, 7 de agosto de 2018, en Orleans Arena. Durante los últimos siete años, el distrito ha organizado el evento para celebrar a los estudiantes que, después de perderse la temporada de graduación tradicional, trabajaron durante el verano para completar los créditos de clase requeridos. K.M. Cannon Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

Deanna Wright, presidente de la Junta de CCSD, izquierda, Robert Ellis, segundo a la izquierda, y su esposa Sandra, segunda a la derecha, socios filantrópicos del Distrito Escolar del Condado de Clark, director Dr. Shaun Cochran-Hall, centro, y el superintendente del Distrito Escolar del Condado de Clark, Jesús Jara, a la derecha, celebran después de participar en una ceremonia de corte de listón para la nueva Escuela Primaria Robert and Sandy Ellis en 3200 Artella Ave., el viernes 10 de agosto de 2018 en Henderson. Bizuayehu Tesfaye / Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

El establecimiento educativo de Nevada tiene un nuevo plan para arreglar las escuelas: Repetir el plan anterior.

Los políticos de Nevada primero implementaron las palabras de moda que escuchamos todos ahora: más fondos, clases más pequeñas, aumento del salario de los maestros, hace décadas.

“Actualmente, encontramos la educación en el proceso de un programa de reorganización y, al mismo tiempo, experimenta un rápido crecimiento en inscripciones”. Ese comentario pudo haber venido del nuevo Superintendente del Distrito Escolar del Condado de Clark, Jesús Jara, pero no fue así. El ex gobernador Grant Sawyer, pronunció ese enunciado en su discurso del Estado del Estado de 1959, junto con “recomendar” en el presupuesto ejecutivo, aumentos sustanciales en el auxilio escolar”.

En 1977, el entonces gobernador: Mike O’Callaghan, pidió un aumento del 20 por ciento en el gasto en educación. También incluyó en su presupuesto dinero específico para educación especial, una versión temprana del “financiamiento ponderado” que es la locura actual.

La Legislatura también promulgó pruebas de competencia en 1977. En 1979, el entonces gobernador, Robert List, propuso que “se proporcionen fondos” para ayudar a las escuelas con esas pruebas. Él también quería una “cantidad récord” para la educación.

“Es hora de mejorar drásticamente los servicios de asesoramiento en el nivel de la escuela primaria”, dijo List. El asesoramiento temprano “sería un paso positivo para mejorar la educación, así como para reducir la delincuencia en los próximos años”.

Todo ese gasto no mejoró el sistema educativo de Nevada. En 1989, el entonces gobernador Bob Miller, dijo que “hasta un tercio de nuestros niños abandonará la escuela y nunca se graduarán”.

¿Su solución? Clases más pequeñas y salarios más altos para los maestros.

“Debemos comenzar un esfuerzo concertado para reducir el tamaño de las clases a un nivel aceptable, especialmente para los grados K a 3”, detalló Miller. También recomendó un “aumento salarial general para los maestros” del 5 por ciento.

A instancias de Miller, la Legislatura financió el programa de reducción del tamaño de la clase en esa sesión. Desde entonces, Nevada ha gastado más de 3 bdd en él.

“Cuando finalice esta sesión legislativa, sinceramente espero que podamos volver con nuestros hijos y decirles: ‘Hemos hecho la diferencia, los hemos ayudado a prepararse para el futuro, hemos mejorado su calidad de vida’”, anunció Miller.

Pese al éxito en la implementación de sus programas de educación, las fallas educativas de las que Miller se preocupó, se quedaron. En 2018, solo el 29 por ciento de los estudiantes de cuarto grado del Distrito Escolar del Condado de Clark son competentes en lectura.

Esos fallos aún eran evidentes en 2003 cuando el próximo gobernador de Nevada, Kenny Guinn, comenzó su segundo mandato.

“La educación no está solo en mi agenda, es mi agenda”, declaró Guinn. “La educación es crucial para la supervivencia y el éxito de todos los negocios de Nevada”.

Ese año, obligó a través de lo que era, en ese momento, el mayor aumento de impuestos en la historia de Nevada específicamente para la educación. También propuso contratar bonos para nuevos maestros y 40 mdd para que no tuvieran que comprar suministros.

El ciclo se repitió en 2015, cuando el gobernador Brian Sandoval impulsó el mayor aumento de impuestos en la historia de Nevada, específicamente para impulsar la financiación de la educación. Sandoval prometió que su plan “modernizaría y transformaría Nevada para sus próximos 50 años de éxito”.

Sandoval continuó, “Lo que todos debemos acordar es que otra generación de jóvenes nevadenses no podrá moverse a través de nuestras escuelas sin más recursos, opciones y reformas”.

Verifica el calendario. Solo tres años después, y el plan de 50 años de Sandoval no sobrevivió a su último mandato sin que el sistema educativo volviera por más. La semana pasada, los consultores presentaron un informe al Comité Legislativo de Educación que, lo adivinaron, exigió un aumento dramático en el gasto por alumno. No incluyó ni una sola palabra para explicar por qué seis décadas de aumentos en el gasto no lograron los resultados deseados.

Esta es la razón por la cual las escuelas necesitan reformas estructurales, tales como cambios en las leyes de negociación colectiva y competencia a través de la elección de escuelas. Pero las personas en el establecimiento educativo de Nevada no están interesadas en aprender de los errores del pasado. Insisten en que Nevada los repita.