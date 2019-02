Incluso la Reserva Federal encuentra problemas con el PERS

febrero 8, 2019 - 11:39 am

El fondo de pensiones de empleados públicos de Nevada aumentó 2.3 por ciento en el año fiscal que finaliza el 30 de junio, por debajo de la tasa objetivo a largo plazo de un retorno del 8 por ciento, pero se ubicó entre los fondos con mejor desempeño en el país (Sistema de Jubilación de Empleados Públicos de Screengrab / Nevada)

La Reserva Federal examinó recientemente el sistema de pensiones de Nevada, los resultados son alarmantes.

Encontró que el Sistema de Retiro de los Empleados Públicos de Nevada (PERS) tenía un pasivo no financiado de 43.3 bdd desde 2016. En este contexto, el presupuesto del fondo general de dos años propuesto por el gobernador Steve Sisolak es de 9 bdd.

El índice de financiamiento de PERS, que compara los activos con los pasivos, fue de solo 45.5 por ciento en 2016. En 2008, el índice de financiamiento de PERS se ubicó en 41.4 por ciento. Eso no es bueno y se pone aún peor.

Desde su punto más bajo en 2009 hasta 2016, el S&P 500 casi se triplicó en valor. Las tasas de contribución de PERS aumentaron durante el mismo tiempo. Para los empleados regulares, las tasas pasaron de 20.5 por ciento a 28 por ciento, un aumento del 36 por ciento. Las tasas para la policía y los bomberos aumentaron de 33.5 por ciento a 40.5 por ciento, un aumento de 22 por ciento.

Un mercado de valores en alza y tasas de contribución más altas apenas hicieron mella en la responsabilidad no financiada de PERS. ¿Qué pasa cuando el mercado tiene otra corrección?

Escuche a la oficial ejecutiva de PERS, Tina Leiss, y se queda con la impresión de que no importa.

“Cada pieza de responsabilidad no financiada que tenemos hoy se pagará en 18 años”, destacó Leiss a la Comisión de Asuntos Gubernamentales de la Asamblea el jueves. Ella permitió que los rendimientos por debajo de lo esperado pudieran alargar el marco de tiempo. Pero hizo que pareciera que existe la misma posibilidad de que los rendimientos mejores a los esperados lo acorten.

Leiss puede ser tan despectivo porque la mayoría de los políticos no están familiarizados con las pensiones, están ansiosos por confiar en los expertos. Lo que deberían darse cuenta es que los expertos nacionales independientes cuestionan cómo el PERS calcula su responsabilidad no financiada. En 2016, los funcionarios del PERS mencionaron que el pasivo no financiado del sistema era de $12.560 millones y que el 74.1% estaba financiado.

La Reserva Federal dice que el pasivo no financiado de PERS es tres veces y media esa cantidad porque asume rendimientos de inversión más bajos. En los últimos años, Pensions & Investments informa que las compañías privadas que rastrean utilizan una tasa de rendimiento supuesta de alrededor del 4 por ciento. El PERS asume que sus rendimientos anuales promediarán 7.5 por ciento.

Debido a que el gobierno garantiza los pagos de pensión, el PERS debe vincular su tasa de rendimiento esperada a lo que puede ganar con inversiones libres de riesgo, como los bonos del gobierno. El rendimiento actual de los bonos del Tesoro es del 4 por ciento, si obtiene rendimientos más altos en el mercado de valores, el PERS debe contar esos beneficios después de haberlos ganado y no antes.

Los detalles son técnicos, pero las implicaciones llegan a todas las agencias gubernamentales en Nevada. El próximo año, las tasas de contribución para los empleados regulares aumentarán a 29.25 por ciento. Contribuciones para policías y bomberos disparan hasta el 42.5 por ciento. El empleador y el empleado dividirán el aumento. A falta de otros aumentos salariales, todos los empleados del gobierno verán una disminución en el pago para llevar a casa. Los empleadores tendrán simultáneamente que aumentar sus pagos a PERS, es un perder-perder.

Ese dinero ni siquiera está beneficiando al trabajador gubernamental actual. Se está desviando para pagar la deuda de la pensión acumulada después de que las suposiciones previas de la PERS no tuvieron éxito.

No menos una autoridad que la Reserva Federal está haciendo sonar la alarma sobre las pensiones de Nevada. El problema es desalentador, pero ignorarlo lo empeorará aún más.