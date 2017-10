Juez federal: el plazo arbitrario del 5 de octubre para renovar DACA es “cruel” e “inaceptable”

DHS debe ampliar esa fecha límite que afecta a más de 150,000 beneficiarios de DACA; el Congreso debe hacer algo por el Dream Act.

Recientemente, durante una audiencia en una corte federal en Brooklyn, el juez Nicholas G. Garaufis expresó su frustración por el continuo apoyo del gobierno al arbitrario plazo del 5 de octubre para renovar DACA, el cual afecta a más de una cuarta parte de los beneficiarios.

La fecha del 5 de octubre es unnuevo y arbitrario plazo que afecta a más de 150,000 beneficiarios de DACA, cuya protección expira entre septiembre de 2017 y marzo de 2018. Además, unos 160,000 de ellos viven en los estados de Florida y Texas, que recientemente sufrieron el embate de los huracanes.

Teniendo en cuenta la insistencia del gobierno de Trump de mantener el arbitrario plazo del 5 de octubre —a pesar de los desafíos y peligros que esto representa para los actuales beneficiarios de DACA— el juez Garaufis señaló:

Esta es una democracia, esas personas han prosperado en Estados Unidos, y tú no puedes simplemente venir a una corte y adoptar una posición tan cruel… Tengo 68 años y he trabajado en todas las ramas del gobierno, pero nunca he visto una posición como esta. Francamente, para mí, es inaceptable como ser humano y como estadounidense. Me alegro de haber nacido en Paterson, Nueva Jersey, y no en la Ciudad de México.

Durante otra audiencia el 14 de septiembre, el juez Garaufis dio razones explícitas en el sentido de que el plazo del 5 de octubre debería ser ampliado, haciendo notar que “tendría mucho sentido desde varios puntos de ventaja ampliar esa fecha límite… No hay daño alguno, desde el punto de vista de esta corte, en permitir que el proceso legislativo avance y extienda el plazo”.

A pesar de esas importantes apreciaciones del juez Garaufis, el Departamento de Justicia del gobierno de Trump estámanteniendo su apoyo al arbitrario plazo del 5 de octubre. Mientras tanto, el alcance y el enfoque de esta demanda colectiva ante el juez Garaufis significa que a pesar de su frustración y de su exacta evaluación en relación con el plazo, un fallo judicial que amplíe la fecha límite de octubre puede no emanar de su magistratura.

Sin acción inmediata para apoyar a quienes solicitan la renovación o una reconsideración de, al menos, el plazo del 5 de octubre, decenas de miles de Dreamers serán regresados a las sombras y potencialmente expuestos a la deportación en cuestión de semanas. Si no saben de la nueva fecha límite o no pueden reunir los fondos, e incluso si se equivocan en la solicitud, estarán en problemas.

Por consiguiente, y como resultado del llamado que a través de cartas hacen legisladores y líderes empresariales y cívicos, el DHS debe ampliar el plazo para la renovación de DACA hasta, al menos, el 5 de enero de 2018 (vea más recomendaciones en este memo de America’s Voice Education Fund haciendo un llamado a la ampliación del plazo del 5 de octubre).

Por supuesto que, además de extender el plazo, aún necesitamos que el Congreso actúe en función de una solución legislativa.

El Dream Act tiene apoyo bipartidista en ambas cámaras, es tema de una nueva petición de descargo y sería aprobado si pasa al pleno.