Kamala Harris: oportunista progresista

[Autor: Jorge Grosso]

[Autor: Jorge Grosso]

Cuando el ex-vicepresidente Joe Biden anunció que la senadora Kamala Harris, demócrata por California, sería su compañera de fórmula, un tuit del New York Times etiquetó a Harris como “moderada pragmática”. Como alguien que la cubrió cuando era fiscal de San Francisco y fiscal general de California, diría que una descripción más adecuada es “oportunista progresista”.

Dos controversias definen su carrera.

Primero, está su apoyo a la política de ciudad santuario de San Francisco, que comenzó en la década de 1980 como un medio para tranquilizar a los inmigrantes indocumentados de que podían denunciar delitos a la policía sin temor a ser deportados. Durante un debate en la primaria demócrata, en junio de 2019, Harris explicó su oposición al programa Comunidades Seguras del presidente Barack Obama, que requería que la policía local compartiera las huellas dactilares con las autoridades federales de inmigración, a lo que San Francisco y Sacramento se resistieron activamente. “Lo sé como fiscal. Quiero que una víctima de violación pueda correr en medio de… correr en medio de la calle, saludar a un oficial de policía y denunciar el crimen en su contra”, dijo Harris.

Suena razonable. ¿Quién no quiere que una víctima de violación pueda denunciar una violación? Pero con el tiempo, los políticos de “City by the Bay” y California interpretaron y reescribieron las ordenanzas para que protegieran a los delincuentes violentos y reincidentes en el país ilegalmente.

Harris fue una líder en la estampida. Incluso cuando se demostró que las leyes santuario protegían a personas peligrosas, el Ayuntamiento no arreglaría su política de ciudad santuario insegura por la aparente creencia de que las personas en el país ilegalmente tienen derecho a violar una serie de otras leyes.

Los beneficiarios de la política incluyeron a Edwin Ramos, quien fue condenado por el tiroteo fatal en 2008 contra Tony Bologna, de 48 años, y sus dos hijos, Michael, de 20, y Matthew, de 16.

En 2003, Ramos agredió a un hombre en un autobús, por lo que fue condenado. San Francisco no notificó a las autoridades de inmigración. La policía de la ciudad tampoco se puso en contacto con los funcionarios federales de inmigración después de que Ramos fue condenado por intentar robar a una mujer embarazada y a su hermano, un delito grave. Harris no procesó a Ramos, para entonces un delincuente condenado dos veces, después de que la policía lo detuviera en un automóvil sin placas y vidrios polarizados ilegalmente y uno de los que huía trató de deshacerse de un arma que luego se relacionó con un doble asesinato.

¿Es culpa de Harris que Ramos matara a un padre inocente y a sus dos hijos? Absolutamente no. Pero debería ser reconocida como una líder cívica que no creía que fuera su trabajo hacer algo sobre los inmigrantes indocumentados que amenazaban la seguridad pública.

Cuando se informó que tenía un inmigrante indocumentado que se declaró culpable de un delito de drogas inscrito en su programa de capacitación laboral Back on Track, aunque no era legal para él trabajar, Harris le dijo al San Francisco Chronicle que era un diseño. Falla. Pero no verificó si otros inmigrantes indocumentados, que no podían trabajar legalmente, estaban inscritos en el programa.

Harris no pidió la pena de muerte para Ramos, quien fue condenado por los tres asesinatos. También se negó a pedir la pena de muerte contra el tirador, quien más tarde fue declarado culpable de la muerte a tiros del oficial de policía de San Francisco, Isaac Espinoza. Explicó que había expresado su oposición a la pena capital cuando se postuló para ser fiscal de distrito de San Francisco, por lo que estaba manteniendo la fe en sus creencias.

Los partidarios de Harris defendieron la decisión como prueba de que la fiscal demócrata no le daría la espalda a sus principios.

Problema: abandonó ese valor fundamental cuando decidió postularse para fiscal general en un estado pro-pena de muerte. Con su carrera política en juego, Harris aseguró a los votantes que mantendría la pena capital porque era la ley.

De hecho, en 2014, Harris defendió la pena de muerte en los tribunales después de que un juez federal dictaminara que la ley de pena capital del estado era inconstitucional porque era demasiado arbitraria y estaba plagada de retrasos.

Pero más tarde, cuando las familias de las víctimas de asesinato acudieron a los tribunales para instituir un protocolo de inyección letal de un solo fármaco en California que podría obtener la aprobación de la Corte Suprema de los Estados Unidos y volver a poner en funcionamiento el corredor de la muerte de San Quentin, Harris intentó bloquear la demanda por los motivos, que a las familias les faltaba “estar de pie”. Esa es la jerga legal de: sus creencias no cuentan.

Le dice algo sobre las habilidades legales de Harris que las familias agraviadas, individuos tan poco ilustrados como para querer que California imponga la pena capital, la golpearon en la corte, con la ayuda de la Fundación Legal de Justicia Criminal de Sacramento.

Otra mancha negra en la carrera de Harris involucró un escándalo de robo de cocaína en el laboratorio de criminalística de la ciudad en 2010.

La jueza del Tribunal Superior, Anne-Christine Massullo, escribió que el hecho de que Harris y su oficina “no produjeran información que realmente estuviera en su poder sobre” la falta de fiabilidad de un técnico retirado era “una violación de los derechos constitucionales de los acusados”. Y aún Harris se postuló para fiscal general.

Harris no era una fiscal de distrito incondicional, y ella no era una fiscal general dura con el crimen. Pero eso no le impidió entrar en la fórmula demócrata.