La pregunta 5 socavaría la integridad electoral

La pregunta 5 agregaría automáticamente a los votantes no ciudadanos en las listas de votantes de Nevada. Eso no es una especulación, está en el texto de la iniciativa.

La gente votó el primer día de la votación anticipada para las elecciones primarias de Nevada en el Pearson Center en North Las Vegas, el sábado 26 de mayo de 2018. Chitose Suzuki Las Vegas Review-Journal @chitosephoto

Heather Ruth/Pahrump Valley Times El día de la elección primaria es el 12 de junio.

Las personas emitieron su voto el primer día de la votación anticipada para las elecciones primarias de Nevada en Albertsons en 10250 W. Charleston Blvd. en Las Vegas, sábado 26 de mayo de 2018. Chitose Suzuki Las Vegas Review-Journal @chitosephoto

Las personas emitieron su voto el primer día de la votación anticipada para las elecciones primarias de Nevada en Albertsons en 10250 W. Charleston Blvd. en Las Vegas, sábado 26 de mayo de 2018. Chitose Suzuki Las Vegas Review-Journal @chitosephoto

La pregunta 5 cambiaría cómo los empleados del Departamento de Vehículos Móviles (DMV) registran a las personas para votar.

Actualmente, cuando alguien va al DMV, los empleados de la agencia le preguntarán si desea registrarse. La elección es de ellos. La pregunta 5 exige el registro automático a menos que una persona “declive afirmativamente por escrito para solicitar registrarse para votar”.

“Hay 21 mil 676 licencias de conducir y tarjetas de identificación en poder de personas en Nevada que no son legalmente elegibles para votar”, informó el senador estatal Ben Kieckhefer, R-Reno, el año pasado, que se opone a este plan. “Estas personas usan una tarjeta verde como su forma principal de identificación cuando se presentan ante el DMV para recibir su licencia de conducir o tarjeta de identificación, cuando una de estas personas va a renovar su licencia de conducir o tarjeta de identificación, o cambia su dirección, esta iniciativa registrará a esa persona para votar, a pesar del hecho de que no sean legalmente elegibles para votar”.

Eso es malo, y se pone peor. En Nevada, nadie verifica para confirmar si un votante es un ciudadano. Los mejores defensores de los argumentos en contra de los argumentos de la iniciativa es que los no ciudadanos le dirán al DMV que no los registre, pero cuando la protección más fuerte que tiene contra el fraude es el sistema de honor, no tiene garantías contra el fraude.

Imagina un banco intentando este enfoque. “Deposite su dinero con nosotros, y lo dejaremos aquí mismo, en el vestíbulo, con su nombre. Claro, alguien más podría tomarlo, tampoco requerimos una identificación con foto, pero confiamos en el sistema de honor; ese banco no tendría clientes y con razón”.

Incluso suponiendo que la mayoría de los inmigrantes legales quieren hacer lo correcto, una suposición justa, ahora tienen que tomar un paso proactivo para evitar cometer un delito. Cuando estás en el DMV, tu prioridad es salir de allí lo más rápido posible, no piensas en votar, muchos no ciudadanos terminarán inscritos para votar porque es la forma más rápida de salir de allí.

Esto no es sólo teórico. California aprobó el registro automático de votantes en 2015. Los funcionarios electorales anunciaron el mes pasado que el DMV había registrado incorrectamente a 23 mil personas. Los funcionarios lo descartaron como un “error de procesamiento administrativo” de una sola vez.

El lunes, sin embargo, el DMV de California admitió que se había registrado incorrectamente para votar a otras mil 500 personas, incluidos los no ciudadanos. El error salió a la luz solo después de que Randall Marquis, un no ciudadano legal, recibió una tarjeta de registro de votantes por correo y fue a los medios de comunicación. Él había ido al DMV para obtener una licencia de conducir y estaba registrado para votar sin su conocimiento, ¿suena familiar?

Los funcionarios del DMV ahora están culpando a los empleados que cometen errores de registro de datos.

Los errores suceden, lo mismo ocurre con el fraude absoluto, es por eso que el sistema de registro de votantes de Nevada necesita más seguridad interna, no menos, que es lo que tendría si la Pregunta 5 se aprueba.