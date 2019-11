La prohibición de campamentos públicos de personas sin hogar es un paso en la dirección correcta

Gente erige hogares temporales entre los árboles de la avenida E. Twain cerca del parque familiar Molasky el lunes, 4 de noviembre de 2019 en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

No es compasivo permitir que las personas en medio de la adicción permanezcan en las calles. Esa es una de las razones por las cuales la prohibición de acampar para personas sin hogar que el Ayuntamiento de Las Vegas aprobó el miércoles fue una buena decisión.

El valle de Las Vegas tiene un problema de falta de vivienda. Se estima que cinco mil 500 personas viven en las calles. Han convertido las aceras y terrenos baldíos en ciudades de carpas. Los funcionarios de la ciudad se preocupan por los brotes de enfermedades y un mayor riesgo para la seguridad pública.

La ordenanza hace que sea ilegal acampar y dormir en áreas públicas o en vecindarios residenciales. Los infractores serán acusados ​​de un delito menor que podría resultar en seis meses de cárcel y/o una multa de hasta mil dólares. La ley se aplicará solo si hay camas de refugio disponibles.

Debido a que Nevada es un estado de gran importancia política, varios candidatos presidenciales demócratas intervinieron. “Orgullosos de estar con la gente en Las Vegas luchando contra una ordenanza propuesta que efectivamente criminaliza la falta de vivienda”, tuiteó Joe Biden. Los senadores Kamala Harris, Cory Booker y Bernie Sanders hicieron eco del sentimiento de que la falta de vivienda no debería ser un delito.

¡Buenas noticias! La falta de vivienda nunca ha sido un crimen y aún no lo es. La policía no va a arrestar a personas por ser desalojadas de sus apartamentos. La preocupación es por el uso inapropiado de la propiedad pública. Sí, el público paga por las aceras, carreteras y edificios gubernamentales. Eso no significa que no haya restricciones sobre cómo los miembros del público pueden usar esas cosas.

No puedes jugar un partido de fútbol en medio de Maryland Parkway, no puedes encender fuegos artificiales en parques públicos, no puedes llevar una pistola a una escuela.

En diferentes contextos, todas esas actividades están bien, al igual que es aceptable acampar en un campamento público, pero no en una acera.

Los críticos de la ordenanza también argumentan que Las Vegas está siendo cruel. Fuera del Ayuntamiento, manifestantes escribieron mensajes con tiza que incluían “¿Dónde está tu empatía? ¿Dónde está tu compasión?

Respuesta fácil: No es compasivo permitir que alguien que lucha con adicciones o enfermedades mentales permanezca en las calles cuando hay un refugio disponible. La mayoría de las personas sin hogar o sin refugio en Estados Unidos luchan con una o ambas de esas cosas. Según un informe de octubre del Laboratorio de Políticas de California en UCLA, tres cuartas partes sufrían un problema de salud mental. El estudio mostró que el 75 por ciento de las personas sin refugio tenían problemas con el abuso de sustancias en comparación con el 13 por ciento de las personas sin hogar que tenían refugio.

Eso sugiere que algunas personas sin hogar preferirían quedarse en la calle usando drogas en lugar de ir a un refugio y limpiarse. La conexión entre el consumo de drogas y la falta de vivienda está respaldada por una amplia evidencia anecdótica en lugares como Oakland, Seattle y Los Ángeles. Para estas personas, la compasión está proporcionando amor duro, no permitiendo que se dejen llevar por decisiones destructivas de su vida.

Resolver el problema de las personas sin hogar no sucederá de la noche a la mañana, pero demos un aplauso al Ayuntamiento de Las Vegas por un valiente primer paso.