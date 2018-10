Las Vegas es una ciudad peligrosa para los peatones

octubre 25, 2018 - 8:00 am

(Autor: Jorge Grosso)

Las Vegas, una ciudad al Sur del estado de Nevada, es una de las que registran un elevado índice de accidentes de tránsito en Estados Unidos. Solamente el año pasado murieron 185 peatones -o ciclistas- en las calles de Las Vegas.

Esta cifra es alarmante.

¿A qué se debe un índice tan alto?

Son varios los factores.

Primero, en esta ciudad no hay tantos peatones o ciclistas como en otras ciudades grandes. Por eso. No todos saben las reglas de tránsito o quién tiene la preferencia en el paso o cruce de calles y avenidas.

Segundo, muchos peatones y ciclistas no siguen las leyes de tránsito y ellos mismos son culpables de algunos accidentes.

Tercero, el uso de celulares al conducir causa muchos accidentes, ya que los choferes y hasta peatones usan el celular al manejar o caminar.

Tenga en mente las siguientes recomendaciones al conducir su auto: el peatón o ciclista generalmente tiene la preferencia de cruzar en las intersecciones. Si hay una señal de alto, usted debe ceder el paso al peatón o ciclista. Si hay un semáforo, el ciclista y peatón deben obedecer la señal, al igual que un automóvil. Cruzar en verde y parar en rojo: muchos peatones y ciclistas piensan –erróneamente- que siempre tienen la preferencia. Y no es así. Si tiene la luz roja, tiene que esperar hasta que tenga luz verde para cruzar la calle.

Aunque tenga la luz verde, no se confíe en que los carros van a ceder el paso. Antes de cruzar la calle asegúrese de que no haya peligro.

Por último, un peatón o ciclista debe cruzar la calle solo en intersecciones, o áreas marcadas para cruzar.

Si usted cruza la calle a media cuadra, y es atropellado, el culpable del accidente será usted.

Le recomendamos tener mucho cuidado al conducir su auto, o si es peatón o ciclista, a obedecer las leyes de tránsito.

Algo que muchos no saben es que el ciclista no debe estar en la acera sino en la calle. También el ciclista debe ir en el sentido del tráfico. No en sentido contrario al tráfico. Es decir, debe estar al lado derecho de la calle, pegado a la acera. De igual modo en las calles se encuentran marcadas las líneas por las que debe transitar el ciclista y debe mantenerse dentro de éstas.

Si un ciclista está en la acera o conduciendo su bicicleta en sentido contrario al tráfico (al lado izquierdo de la calle) será culpable si causa un accidente.

Por favor tenga estas recomendaciones en mente al transitar por nuestras calles, ya sea en auto, bicicleta o como peatón.

Esperamos que este año no haya fatalidades en nuestras calles de Las Vegas, o por lo menos que disminuyan con respecto a las cifras del año pasado.