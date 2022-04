Lecciones aprendidas en los pasillos de Kmart

abril 20, 2022 - 8:00 am

[Autor: Juan de Dios Varela]

Las páginas de negocios en muchos periódicos de esta semana publicaron una noticia: la otrora poderosa cadena minorista Kmart se redujo a sus últimas tres tiendas en EE.UU. y probablemente cerrará definitivamente.

Para la mayoría de las personas, ese artículo causó una sorpresa: ¿todavía hay Kmarts? — o se preguntan: ¿Qué es un Kmart?

Pero la noticia me llevó de regreso a mis días de escuela preparatoria en Huntington Beach, California, donde mi primer trabajo remunerado fue en la tienda Kmart en Garfield Avenue y Magnolia Street.

Esa tienda cerró hace años y se construyó un Home Depot en el sitio. Pero siempre lo recordaré, era a mediados de la década de 1980.

Kmart nunca fue genial, pero era un buen lugar para ingresar a la fuerza laboral. Aprendí mucho trabajando allí los veranos y entre semana, más allá de la importancia habitual de llegar a tiempo (con camisa y corbata, por cierto) y hacer un buen trabajo, incluso cuando hubieras preferido estar en la playa.

Por ejemplo, aprendí que la educación trae oportunidades. Si bien la mayoría de mis compañeros de la escuela preparatoria manejaban las cajas registradoras delanteras, yo tenía algunos conocimientos especializados, gracias a una clase de fotografía de la escuela secundaria. Eso hizo que me asignaran al departamento de cámaras y joyería, que era un trabajo mejor.

Allí, podía ayudar a los clientes a elegir la cámara adecuada, el objetivo adecuado y la película adecuada para lo que querían hacer. Sabía cómo extraer un rollo de película de una cámara sin estropearlo (un almacén trasero servía de cuarto oscuro improvisado).

Esto fue, obviamente, en los días antes de que todos lleváramos cámaras y cuartos oscuros en el bolsillo. En ese entonces teníamos computadoras, pero eran de la variedad Commodore 64. La memoria USB promedio que se vende en una línea de pago en Target tiene más memoria que la que teníamos en toda la tienda en ese entonces.

Aprendí que los clientes minoristas a veces no son las personas más razonables del mundo y tratar con personas molestas o incluso furiosas era una buena habilidad para la vida.

Aprendí que la vida y el trabajo no siempre eran justos. A la gente del departamento de electrodomésticos se les pagaba una comisión en función de lo que vendían, pero mi salario no cambiaba si vendía un rollo, una película o la cámara Canon más cara del caso.

Cierto gerente no era un gran admirador mío, así que sabía que cada vez que él y yo trabajábamos en el turno de noche, me llamaban por el “Código C”, que significa deambular por el estacionamiento para recoger carritos de compras perdidas. Eso continuará toda una vida de prejuicios contra las personas perezosas que no devuelven sus carritos.

Solíamos tener concursos para ver quién podía manipular el tren más largo de carritos de compras, y esto fue en los días antes de que tuvieran correas elásticas para mantenerlos en línea o esos drones automatizados que hacían el trabajo por ti.

Aprendí responsabilidad en el manejo del dinero, especialmente ante la tentación. Nos pagaron en efectivo. Después de sacar los impuestos correspondientes, nos entregaron un sobre lleno de dinero y monedas, para que siempre tuviéramos efectivo en el largo camino desde la parte trasera de la tienda hasta las puertas principales. Ya sabes, en caso de que necesitáramos comprar algo.

Aprendí que el trabajo arduo genera más responsabilidad y eso te lleva a trabajar más arduamente. Los gerentes trabajaron días muy largos en la tienda, recorriendo todos los departamentos y resolviendo todo tipo de problemas. Aprendí que ese no era un trabajo que yo quería.

Kmart también fue el comienzo de mi carrera televisiva: llegué a ser bastante bueno anunciando esos Blue Light Specials en el sistema de megafonía de toda la tienda, tan bien que otros departamentos se me acercaron para preguntarme si también había leído sus anuncios.

Trabajar en Kmart me dejó una impresión de por vida. Los empleados fueron identificados por sus “números de reloj”, es decir, el número en la parte superior de su registro de horas. El mío era el número 159, y si te necesitaran en un departamento específico, te llamarían por megafonía. Años después de dejar atrás mi Huntington Beach Kmart, estaba en una tienda en Las Vegas y alguien llamó al “Reloj 159” de esa tienda, lo que me hizo llamar la atención. Algunas cosas, no se olvidan.

Hay muchas razones por las que Kmart perdió las guerras minoristas: competencia de precios más bajos, cultura de compras cambiante, venta minorista en línea y más. Pero a mediados de la década de 1980, en un pueblo costero del Condado Orange, Kmart me dio una oportunidad para empezar, me enseñó algunas lecciones de vida importantes y se consolidó en mi memoria. Ahí es donde siempre guardaré esa gran K roja.