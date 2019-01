Llegó el 2019 … ¿y ahora qué?

enero 25, 2019 - 8:00 am

Esta semana, para muchos es la más deprimente del año. ¿Por qué?, entre otras cosas porque ya se apagó la fiebre de las fiestas decembrinas y de inicio de año; ya se han empezado a romper las promesas para el nuevo año, y la realidad de que todo sigue igual, eso nos afecta emocionalmente. De hecho, el lunes 21 de enero se celebró el “Blue Monday”, fecha que el sicólogo Cliff Arnall, catedrático de la Universidad de Cardiff, anunció que había encontrado una fórmula para determinar que el tercer lunes de enero es el día más triste del año.

¿Qué hacer al respecto? Enfocarnos en cosas que sí podemos controlar. Mi consejo como abogado es el siguiente: Para empezar el año bien, tome 3 pasos para proteger a su familia. Primero, haga un testamento y directriz médico. No importa su edad, es indispensable tener estos documentos. Si algo inesperado le sucede, sus deseos serán seguidos con un testamento. Esto evita pleitos y gastos entre sus herederos. También, si usted es discapacitado y no puede tomar decisiones sobre su salud y tratamiento médico, un directriz médico protegerá sus derechos y hará que se cumplan sus deseos sobre tratamientos médicos y prolongamiento de su vida.

Segundo, mantenga los seguros necesarios. El año pasado subió el mínimo de seguros de auto que todos tenemos que mantener por ley. El nuevo límite es $25,000 dólares por persona y $50,000 dólares por accidente, esto protege a las personas a quien usted cause daño manejando, pero no lo protegen a usted si otro le choca. “Full Coverage” tampoco lo protege a usted, sólo protege a su carro, para pagar sus arreglos y reparaciones. Es importante que usted tenga los seguros UM/UIM y MedPay. Estos seguros lo protegen si sufre un accidente y la persona responsable no tiene seguro de auto. Estimados citan que de 10% a 25% de personas conducen sin tener seguro de auto. Si una persona sin seguro o con poco seguro le choca, éstas coberturas en su póliza cubrirán sus gastos médicos y compensación por dolor y sufrimiento.

Tercero, si usted o un ser querido es indocumentado, debe tener ciertos documentos listos, por si es deportado. Los documentos necesarios son: Un poder legal para algún familiar o amigo que pueda tomar decisiones en su ausencia, listas de doctores y profesionales con quien tiene trámites pendientes, información de las escuelas a las que acuden sus hijos, información sobre sus deudas y cuentas de banco (para hacer pagos y tener acceso a sus finanzas), direcciones y teléfonos de amigos cercanos y familiares.

Deseamos que todos tengan un 2019 con mucho éxito. Si tienen cualquier pregunta legal por favor consulte con su abogado de confianza.