Los republicanos anti-Trump muestran un amor disfuncional por el Partido Republicano

agosto 12, 2020 - 8:00 am

[Autor: Jorge Grosso]

El Proyecto Lincoln es un grupo de republicanos alienados autodenominados que quieren asegurarse de que el presidente Donald Trump pierda en noviembre. Con ese fin, el grupo ha respaldado al exvicepresidente Joe Biden para presidente.

Liderado por destacadas figuras como George Conway, quien reprende obsesivamente al jefe de su esposa Kellyanne en Twitter, así como por los antiguos pesos pesados del Partido Republicano Steve Schmidt y John Weaver, el grupo dice que su objetivo es recuperar el alma del Partido Republicano.

Eso es imposible de creer porque están trabajando no solo para derrocar a Trump sino también para entregar el Senado a los demócratas. Si tienen éxito, el Partido Demócrata controlaría la Casa Blanca y ambas cámaras del Congreso.

Todas las políticas conservadoras en las que supuestamente trabajaron para lograrlo serían pisoteadas en una estampida implacable de activismo liberal.

Afirman que son fieles a la Constitución, ya que abren el camino para los jueces que ven el documento indispensable como el fruto del árbol venenoso.

En un artículo de opinión del New York Times de diciembre, los fundadores de Lincoln escribieron que castigarían a los republicanos que hayan mostrado una “conformidad cobarde” con Trump.

Entonces, ¿con quién se metieron? No a las personas a las que no les importaría si Trump le disparara a alguien en la Quinta Avenida.

El Proyecto Lincoln ha apuntado a senadores republicanos vulnerables como Susan Collins de Maine. En una campaña publicitaria de $ 1 millón, el grupo acusa a Collins de “nunca enfrentarse a Trump” y la desestima como “títere de Trump”. El narrador también advirtió que Trump y el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, “controlaron su voz”.

Tenga en cuenta que Collins anunció públicamente en 2016 que no votaría por el candidato de su partido. Como escribió en The Washington Post, Collins no pudo tolerar los comentarios del candidato republicano sobre los discapacitados, un juez de herencia mexicana y su desprecio de dos padres musulmanes de la Estrella de Oro.

Como prueba, el anuncio ofrece el récord de votación de Collins con Trump y McConnell el 67.5 por ciento de las veces, lo que en esta era hiperpartidista muestra una independencia inusual. Con esa métrica FiveThirtyEight, Collins votó con el liderazgo republicano menos que cualquier otro republicano en el Senado.

En 2017, The Lugar Center nombró a Collins la legisladora más bipartidista en el Senado, porque trabaja con personas que han ganado elecciones.

Hablé con el cofundador de Lincoln Project, Mike Madrid, quien me dijo: “No he recibido ninguna compensación en este momento”. Añadió: “Si hubiera querido ganar dinero, me habría involucrado en el ‘grift’ que es la campaña y la operación de Trump”.

Madrid, un veterano agente republicano con experiencia en las tendencias de voto latino, me dijo antes de ser republicano, conservador y estadounidense.

No es tímido sobre su creencia de que Trump es un racista que debería haber sido acusado. El tuit de Trump en el que planteó la idea de retrasar las elecciones del 3 de noviembre debería ajustar ese puntaje, dijo.

Por lo tanto, el Proyecto Lincoln ha librado una guerra, no solo contra Trump, sino también contra el “trumpismo”, que es una “amenaza para la República”, de ahí la decisión de perseguir a quienes son facilitadores.

Collins no votó para acusar a Trump, dijo Madrid. Entonces ella tiene que irse. Si los demócratas toman el Senado, que así sea. Está siendo fiel a sus principios conservadores.

El grupo también publicó un anuncio desagradable sobre Ivanka Trump, la hija mayor del presidente y asesora principal, que satiriza su campaña Find Something New, que ayuda a los trabajadores a encontrar carreras profesionales más satisfactorias fuera de la ruta tradicional de la universidad de cuatro años.

“Incluso puedes conseguir un trabajo en la Casa Blanca. Pregúntale a papá”, ofrece la alegre narradora de Valley Girl.

No mencionan que Ivanka Trump no cobra un cheque de pago. Realmente, simplemente significa que la han atacado por tratar de ayudar a los graduados que no son universitarios, un tema inestable que ha abrazado, adoptando la jerga de wonk, usando “pareja” como un verbo y pasando demasiado tiempo con “pon-un-espejo-debajo-de-su-nariz-para-ver-si-está-vivo” el secretario de Comercio Wilbur Ross porque le importa esta agenda.

El anuncio es un grito primordial de indignación porque Ivanka Trump no es la fashionista superficial que quieren que sea.

Las calles han dado testimonio de la rabia de la izquierda estadounidense. Las redes sociales son el lugar de la rabia entre la derecha estadounidense. Aquí se ve la furia de las luminarias republicanas que ya no se buscan. Dicen que aman el país. Dicen que van tras los malos republicanos porque aman a su partido. Sí claro. Las mujeres conocen ese tipo de amor. Es del tipo que lleva a un hombre a su mesita de noche donde cree que encontrará la respuesta a su dolor. Y cuando apunte su arma contra su esposa, lo llamará amor. Pero lo que está pensando es: si no puedo tenerte, nadie puede.