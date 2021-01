Los republicanos del Congreso se separan del presidente Trump

enero 6, 2021 - 8:00 am

[Autor: Jorge Grosso]

“Así que pasamos toda una elección de mi lado de la cerca hablando de ‘Tenemos que luchar contra el socialismo’. Y ahora vas a tirar medio billón de dólares” sin “absolutamente ningún objetivo” para los asalariados económicamente perjudicados por el ¿coronavirus?

Ese es el representante Mark Amodei, republicano de Nevada, hablando sobre el llamado del presidente Donald Trump para que el Congreso aumente los cheques de alivio de COVID para individuos de $600 a $2,000.

“Soy el tipo que hizo campaña por el presidente, contribuyó al presidente y votó por el presidente”, ofreció Amodei durante una conversación telefónica de una hora de duración el miércoles 30 de diciembre. Amodei, el único republicano en la delegación del Congreso de Nevada, enfatizó que quería que Trump cumpliera cuatro años más.

Pero eso no significa que Amodei tenga que votar al mismo ritmo que Trump. Como dijo Amodei en un comunicado publicado después de que votó en contra de los “cheques de helicóptero” de $2,000, el Departamento del Tesoro no tiene el dinero. La medida no se dirigió a los trabajadores afectados económicamente por la pandemia; en cambio, se dirige a aquellos que ganan hasta $75,000. Preferiría ver los fondos de COVID desembolsados ​​para ayudar a los proveedores de atención médica estresados.

Durante los últimos cuatro años, los republicanos de la Cámara de Representantes se han humillado fácilmente cada vez que Trump se dedicaba a una maniobra que llamaba la atención. En este caso, el truco fue una demanda de cheques de $2,000, después de que el propio equipo de Trump había negociado un trato con cheques de estímulo de $600 y la factura de COVID había llegado a su escritorio. De hecho, Trump está exigiendo una mayor cantidad a pesar de que firmó el proyecto de ley.

Pero esta vez, las “payasadas” de Trump no están funcionando tan bien. Seguro, 44 ​​republicanos de la Cámara votaron con los demócratas de la Cámara por los cheques más grandes. Pero 130 miembros del Partido Republicano votaron en contra.

Amodei me dijo que la Casa Blanca no presionó para que apoyara el proyecto de ley y que los líderes republicanos no respaldaron la medida. La galleta se está desmoronando.

Otra razón por la que lo llamó truco: probablemente no irá a ninguna parte. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, incluyó tres solicitudes de Trump en un proyecto de ley, cheques de $2,000, derogando las protecciones para empresas de tecnología como Facebook o Twitter bajo la Sección 230 de una ley de comunicaciones y estableciendo un panel de integridad electoral, que debería garantizar que el paquete no llegue a el escritorio del presidente.

Truco No. 2: El veto de Trump a la Ley de Autorización de Defensa Nacional, con el argumento de que no incluía una derogación de la Sección 230, que protege a las plataformas tecnológicas de la responsabilidad legal.

Amodei tiene un historial de apoyo a Trump en general, pero sigue diciendo cosas que su “lamebotas” estándar de MAGA no diría. Entonces, si bien no es extraordinario que el republicano de Carson City votara para anular el veto de Trump al proyecto de ley de gastos de defensa, es un gran problema que 108 republicanos de la Cámara se unieran a él.

“Las cosas de la Sección 230, estoy completamente de acuerdo con el presidente”, dijo Amodei, pero su derogación no tiene lugar en un proyecto de ley de defensa.

¿Trump ganó las elecciones de 2020?

“No, perdió Nevada”, respondió Amodei. Y el equipo legal de Trump ha perdido repetidamente al apelar las decisiones de los estados en los tribunales.

Amodei lo siente por el vicepresidente Mike Pence, quien el 6 de enero tendría que hacer lo que hizo el entonces vicepresidente Al Gore en 2001 después de que George W. Bush ganó la Casa Blanca y lo que hizo el entonces vicepresidente Joe Biden en 2017 cuando los demócratas progresistas desafiaron la victoria de Trump como fruto de la interferencia rusa.

Amodei estaba resentido con los demócratas cuyo movimiento de “resistencia” intentó deslegitimar la victoria de Trump en 2016 durante cuatro años. Entonces ofreció: “No voy a dar la vuelta y convertirme en lo que me ofendió tanto”.

Inteligente y con principios.