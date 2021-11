Mark Amodei se perderá toda la diversión

El representante Mark Amodei no se postulará para gobernador de Nevada en 2022, lo que demuestra que es el inteligente en el campo republicano.

noviembre 10, 2021 - 8:00 am

[Autor: Juan de Dios Varela]

Realmente, ¿las primarias necesitaban otro republicano? Ya tiene al ex-senador de Estados Unidos, Dean Heller; el alguacil del Condado Clark, Joe Lombardo; la concejal de Las Vegas, Michele Fiore; el demócrata convertido en republicano y alcalde de North Las Vegas, John Lee; el abogado de lesiones personales, Joey Gilbert y más.

Amodei habría agregado algo de experiencia pragmática al campo, junto con un conocimiento agudo del camino republicano hacia la victoria en Nevada: perder el Condado Clark por un poco y ganar al resto del estado en gran medida.

Esa es la forma en que la secretaria de Estado, Bárbara Cegavske, la única republicana electa que queda en todo el estado, ganó su contienda más reciente en 2018. Pero eso fue antes de que Cegavkse presidiera una elección precisa de 2020 que muchos otros republicanos afirman que fue robada, por lo que no es tanto un modelo a seguir más.

“La puerta está abierta de par en par para todos, lo cual es obvio porque casi todos han venido”, dijo Amodei al retirarse de la carrera. También admitió que tendría que abandonar el Congreso para poder montar una campaña para gobernador, y ¿quién querría renunciar al respeto de una nación agradecida por el servicio honorable de uno de ellos?

Pero la hoja de ruta de Amodei aún se mantiene y podría ser una guía para algunos de los candidatos restantes en la carrera. Lombardo, Fiore y Lee tienen su base política en el Condado Clark, por lo que limitar una victoria demócrata a no más de 50,000 votos “al sur de Horse Road” puede no ser un problema.

Heller debería tener pocos problemas para ganar a las zonas rurales, aunque en su última ronda perdió el Condado Washoe ante Jacky Rosen por más de 6,000 votos, lo que no es bueno cuando los republicanos tenían una ventaja de registro de más de 5,000 votos en ese momento.

Amodei probablemente tampoco quería jugar el juego primario favorito del Partido Republicano en estos días, “More Trump Than Thou”. Hasta que Fiore desmontó de su camioneta Ford en el desierto y comenzó a dejarse llevar por la cerveza Critical Race Theory, fue Joey Gilbert quien fue el más “Trumpiest” de todos, “Trump from the jump” como lo expresó durante un video de ejercicio / anuncio de campaña.

En estos días, todos los republicanos quieren usar el combustible de Trump para impulsar sus candidaturas a la victoria, sin realmente abrazar al propio Donald Trump. De esa manera, el ex-presidente no es diferente a las barras de combustible nuclear: canalizadas y contenidas adecuadamente, son una fuente de energía poderosa y libre de emisiones, pero no querrás que te caigan encima.

¡Pero Virginia! Sin duda, la derrota de Terry McAuliffe, quien ha estado en política solo desde la administración Clinton, presagia la derrota del gobernador Steve Sisolak.

No tan rápido, gente. Recuerde su Libro Grande de Clichés Políticos, especialmente el No. 4, “un año es una eternidad en política”. Y si cubre la política como su trabajo, seguro que lo parece.

Bill Dentzer, del Review-Journal, informó la semana pasada sobre algunas de las innumerables diferencias entre McAuliffe y Sisolak, y no solo estamos hablando de un buen historial de conducción. No solo podrían cambiar muchas cosas entre ahora y el próximo año, piense en la economía, especialmente en la recuperación de Las Vegas, sino que ninguno de los principales oponentes de Sisolak es la cara fresca que tenía el gobernador electo de Virginia, Glenn Younkin. (El análogo más cercano es el empresario Guy Nohra, cuya campaña no ha despegado realmente, ya que pocos saben que hay una persona llamada Guy Nohra que se postula para gobernador).

Aún así, existe un argumento poderoso a favor del Partido Republicano, uno que solo Lombardo ha articulado bien hasta ahora. Con los demócratas en control de casi todas las oficinas estatales y a punto de volver a trazar los límites de los distritos legislativos para garantizar que la hegemonía continúe durante al menos la próxima década, ¿qué podría suceder si un demócrata es reelegido gobernador?

Aquí es donde el campo fértil de la imaginación republicana es más vívido, por temor a lo que puedan hacer los demócratas si se quitan los frenos del Partido Republicano moderno. ¿Qué impuestos se aprobarán? ¿Qué fiestas tradicionales judeocristianas se cancelarán? ¿Qué verdades históricas podrían infiltrarse en la educación de nuestros hijos? (Esa última es una broma; según los resultados de las pruebas recientes, nada se está infiltrando en la educación de nuestros hijos).

Así que Amodei se perderá toda la diversión y tendrá que conformarse con la presidencia del subcomité de asignaciones en caso de que los republicanos se hagan cargo de la Cámara. Él, como el resto de nosotros, puede observar desde lejos cómo los candidatos restantes nos recuerdan que la mayoría de los que buscan un alto cargo probablemente deberían ser descalificados, solo por esa base.