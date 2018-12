Miles de empleados del gobierno usan Medicaid

diciembre 17, 2018 - 10:50 am

Emily Allen posa con su novio e hijos, Andrea Harris, 3, Adesina Neal, 6 y William Neal, 5. Mientras que los niños Neal han estado en Medicaid desde su nacimiento, el menor de Allen, Harris, no posee seguro.

“Hay mucha gente que ahora mismo están viviendo sin ahorros y esperando que no les pase nada malo que les cueste mucho dinero": Yvanna Cancela, senadora estatal. Jueves 27 de septiembre de 2018 en edificio de UA Local 525. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Emily Allen posa con su novio e hijos, Andrea Harris, de 3 años, Adesina Neal, de 6 años y William Neal, de 5. Mientras que los niños Neal han estado en Medicaid desde su nacimiento, el menor de Allen, Harris, no tiene seguro.

Maverick Morgan, de dos días, duerme en brazos de su madre en University Medical Center en Las Vegas, el jueves 10 de agosto de 2017. Alexis Morgan, su madre, ha suscrito a sus tres hijos en Medicaid. "No todos abusan del sistema", afirma ella. Gabriella Angotti-Jones Las Vegas Review-Journal @gabriellaangojo

Iván Meneses, de 10 años, juega con Brownie II en su casa en Las Vegas, el jueves 10 de agosto de 2017. La madre de Meneses teme que un cambio en las leyes actuales de atención médica le quite el acceso a Medicaid para ella y sus seis hijos. Rachel Aston Las Vegas Review-Journal @rookie__rae

Ivon Meneses habla con el Review-Journal en su casa en Las Vegas el jueves 10 de agosto de 2017. Meneses usa Medicaid para ella y para sus seis hijos. Ella teme que un cambio en las leyes de salud actuales pueda quitarle la asistencia a su familia. También teme que incluir a su esposo, que está indocumentado, en los datos de Medicaid informará a las autoridades sobre su estado, aunque él no reciba los beneficios de Medicaid. Rachel Aston Las Vegas Review-Journal @rookie__rae

En esta foto del 5 de diciembre de 2017, Kavita Patel posa para una foto en Creve Coeur, Mo. Las personas en Medicaid son propensas a fumar, luchan contra la depresión y la obesidad, o califican su propia salud como regular o mala. Pero una nueva encuesta señala que no es toda la historia. "Ahora tenemos evidencia emergente en Medicare y seguro comercial de cómo la coordinación y la prevención de la atención pueden ayudar a los pacientes con enfermedades crónicas a evitar hospitalizaciones costosas y visitas a la sala de emergencias", señaló Patel, un experto en políticas de Brookings Institution que también es un médico practicante. "Esto realmente debería convertirse en el estándar en todos los programas de Medicaid". (Foto AP / Jeff Roberson)

El intento de una legisladora liberal de avergonzar a las compañías más grandes de Nevada simplemente fracasó espectacularmente.

En la última sesión legislativa, la senadora estatal Yvanna Cancela patrocinó un proyecto de ley que requería que el gobierno publicara una lista de grandes empleadores con empleados de tiempo completo en Medicaid.

“Esto nos permitirá ver qué entidades están subsidiadas funcionalmente por Medicaid para los costos de atención médica”, declaró Cancela.

La afirmación de Cancela es parte de una larga queja izquierdista sobre grandes empresas. Los liberales afirman que el gobierno subsidia a los grandes empleadores al proporcionarles cupones de alimentos y atención médica a sus empleados de bajos salarios. La implicación es que los beneficios del gobierno permiten que compañías como Walmart paguen a sus empleados salarios más bajos, lo que aumenta sus ganancias.

La información ordenada por el proyecto de ley de Cancela debía proporcionar la prueba de este infame esquema. En cambio, el informe, que se publicó recientemente, destaca algunos de los problemas inherentes a Medicaid.

En 2017, había 104 mil 512 personas que tenían Medicaid y trabajaban a tiempo completo en una empresa con 50 o más empleados. La intención original de Medicaid era proporcionar cobertura de salud para los pobres e indigentes, por lo que este hallazgo parece una evidencia de que los grandes empleadores se están liberando del sector público. Sólo un problema. El informe muestra que el 79 por ciento de ellos son elegibles para el programa solo debido a la expansión de Medicaid. En 2014, Nevada brindó a adultos sanos con ingresos por encima del nivel de pobreza acceso a Medicaid, que era una opción bajo Obamacare. Los liberales aplaudieron la decisión del gobernador Brian Sandoval de expandirse, pero ahora están molestos porque estas mismas personas se están inscribiendo en el programa.

Luego llega a la lista de empleadores que tienen trabajadores con Medicaid. Comienza exactamente como los progresistas pueden predecir. Walmart tenía la mayoría de los empleados, 3 mil 149, en Medicaid, que les costaba a los contribuyentes $10.5 millones. El segundo empleador, sin embargo, no se ajusta a la narrativa. Es el Distrito Escolar del Condado de Clark, que tenía mil 502 empleados en el paro que costaba $4.8 millones. El estado de Nevada ocupa el cuarto lugar, había 683 trabajadores estatales en Medicaid, con un costo de $1.5 millones.

Otros empleadores del gobierno también tenían cientos de empleados en Medicaid. El Sistema de Educación Superior de Nevada tenía 379 trabajadores que usaban Medicaid, con un costo de $1.2 millones. El Departamento de Policía Metropolitana tenía 246 empleados en Medicaid, con un costo de $715 mil.

Incluso los grupos liberales llegaron a la lista. Once empleados del sindicato Culinary, el antiguo empleador de Cancela, estaban en Medicaid, por un costo de $31 mil. Diez empleados del Partido Demócrata del Estado de Nevada utilizaron Medicaid, con un costo de $75 mil, ¿tal vez deberían formar una unión?

Esto no es avaricia corporativa. Es el comportamiento racional de los individuos. Walmart ofrece seguro de salud para empleados de tiempo medio y completo “a partir de alrededor de $26 por período de pago”. El distrito escolar y el estado de Nevada también ofrecen seguro de salud, pero no se puede completar con Medicaid. Medicaid en Nevada no tiene primas, deducibles ni copagos.

Si es elegible para Medicaid, está perdiendo dinero al no inscribirse, incluso si su empleador ofrece un seguro de salud. Las personas que ganan $15 por hora o más también pueden ser elegibles. Gracias a la expansión de Obamacare, usted califica para Medicaid si su familia está por debajo del 138 por ciento de la línea federal de pobreza. Para una familia de cuatro, el límite es de $34 mil 600 al año.

Deje que los demócratas exijan que el gobierno amplíe Medicaid y se enojen cuando las personas empiecen a usarlo.

Si desean reducir la cantidad de empleados de Walmart y del gobierno en Medicaid, reduzcan la elegibilidad.