Muestran los medios su favoritismo izquierdista en la cobertura de March for Life

A veces el favoritismo de los medios es sutil, pero fue todo lo contrario el fin de semana pasado.

El viernes, los partidarios pro-vida se reunieron para la 46º Marcha por la Vida anual en Washington, D.C. La multitud superó fácilmente a los 100 mil. Sin embargo, el encabezado de la historia de USA Today reportó que “miles de activistas contra el aborto se reunieron en la capital de la nación”.

No, eso no fue un error tipográfico, su reportaje solo redujo un factor de 100.

La Marcha por la Vida presentó una aparición sorpresa del vicepresidente Mike Pence y un mensaje de video del presidente Donald Trump. Esos elementos crearon un evento de interés periodístico, pero los medios nacionales hicieron todo lo posible por ignorarlo.

ABC News, NBC News, CBS News, The New York Times, CNN y MSNBC no tuvieron una sola historia sobre March for Life en sus páginas de inicio el viernes a mediodía del Pacífico. Para su crédito, The Washington Post lo hizo. Las noticias de transmisión dieron a March for Life apenas 58 segundos de cobertura.

Contraste eso con la cobertura de los medios de la Marcha de las Mujeres, que aboga por una variedad de causas izquierdistas, el sábado. Sus organizadores presentaron un permiso de Servicios de Parques Nacionales estimando el tamaño de la multitud en 10 mil personas en Washington, D.C., para su marcha emblemática. La asistencia real pudo haber sido incluso menor. Hubo marchas hermanas menores en ciudades de todo el país.

Sería lógico suponer que un rally que era una fracción del tamaño de March for Life (que se realizó al día siguiente, en el mismo lugar), tendría dificultades para obtener cobertura nacional. Salvo que asuma que los medios nacionales tienen objetivos específicos.

Resulta que encuentran que los eventos liberales son mucho más de interés periodístico. Cada uno de los sitios de noticias mencionados anteriormente tenía al menos una noticia sobre la Marcha de las Mujeres en su página principal el sábado por la tarde. La mayoría tenía múltiples historias, las mismas noticias transmitidas muestran que todas, menos la Marcha por la Vida, pasaron más de 14 minutos cubriendo la Marcha de las Mujeres.

La única historia que los medios de comunicación estaban interesados ​​en cubrir sobre la Marcha por la Vida comenzó a circular horas después del final del evento.

Un grupo de jóvenes católicos de preparatoria que llevaban sombreros MAGA que habían asistido a la manifestación, fueron acusados ​​de acosar a un grupo de hombres afroamericanos. Nathan Phillips, un nativo americano, dijo a los medios de comunicación que estas personas iban a atacar a esos hombres y que lo habían rodeado. Esta fue una narrativa: los partidarios blancos, cristianos y pro-vida de Trump son racistas horribles, los medios de comunicación están muy interesados en eso, las noticias de la red pasaron más de 19 minutos cubriendo ese incidente.

Sólo un problema. A medida que salían más videos, mostraban que la narrativa no solo estaba mal, sino al revés. Los hombres afroamericanos, que pertenecen a una oscura secta religiosa, habían acosado verbalmente a los jóvenes, llamándolos “crackers”, “baleadores de escuelas” y ofensas homosexuales. El video muestra a Phillips caminando en medio de los chicos, sin ser atacado. La narrativa original se ha derrumbado, pero no antes de que los medios de comunicación hicieran a los muchachos objetos nacionales de odio y ridiculización.

No todos los periodistas nacionales son un lacayo liberal, pero los buscadores de la verdad tienen razón al considerar sospechosamente a todos los medios de comunicación nacionales. ¡Solo miren lo que pasó en un fin de semana!