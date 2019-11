Nadie se olvida de la asamblea de Nevada

El ex vicepresidente Joe Biden reúne a la multitud durante un mitin del Partido Demócrata del Estado de Nevada para promover la votación en las oficinas centrales del Sindicato de Culinary Workers Union Local 226 en Las Vegas el sábado, 20 de octubre de 2018. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

El ex secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano y candidato presidencial demócrata, Julián Castro, habla con los anfitriones de "Pod Save the World", en la Conferencia Nacional de J Street el lunes, 28 de octubre de 2019 en Washington. (Foto AP/Jacquelyn Martin)

En esta foto de archivo del 4 de octubre de 2019, la candidata presidencial demócrata, la senadora Kamala Harris, demócrata por California, habla en la Cumbre de SEIU para Todos en Los Ángeles. Está surgiendo una batalla entre las candidatas presidenciales Elizabeth Warren y Harris por el apoyo de las mujeres afroamericanas, las votantes más leales y consistentes del Partido Demócrata. (Foto AP/Ringo H.W. Chiu, Archivo)

Admítelo, Nevada siempre ha tenido un complejo de inferioridad.

Nos ofendemos rápidamente con los forasteros que, intencionalmente o no, le faltan al respeto a nuestra bella ciudad. Se le corrige rápidamente a cualquiera que desprecie al Estado Plateado.

Incluso decir mal el nombre del estado provoca aullidos de protesta y burlas de desprecio.

Es nuestra culpa, en realidad: No puedes venderte diciendo “lo que pasa aquí, se queda aquí”, mantener burdeles legales, dejar que el alcohol fluya más libremente que la escasa agua del desierto y permitir que los brillantes carteles de “TODAS LAS CHICAS QUE QUIERAS!” deambulen por el Strip sin esperar una pequeña crítica.

Pero que alguien más nos llame “Ciudad del Pecado” o insinúe que la fornicación y la iniquidad son nuestros lemas no oficiales del estado, bueno, esas son palabras para pelear.

Es lo mismo en política. Desde que los caucus de la somnolienta Nevada fueron elevados a la tercera posición en la nación debido a la influencia de Harry Reid, ambos hemos disfrutado de la atención y hemos gritado cuando se nos ha negado.

Para que conste, Nevada ocupa el tercer lugar en el calendario de nominación presidencial, justo después de la primera asamblea electoral de Iowa y de las elecciones primarias de New Hampshire.

Por supuesto, no alardeamos que somos “terceros en la nación”, eso no es lo suficientemente prestigioso, en su lugar decimos “los primeros en Occidente”. Porque, ya sabes…los primeros.

Hay buenas razones para tomar nota del lugar que ocupa Nevada en el calendario y su papel en el proceso. Somos el primer estado con una población diversa, la primera prueba real de cómo se desempeñarán los candidatos en los muchos lugares urbanos de la nación.

Somos uno de los pocos estados en los que los sindicatos, tanto del sector público como del privado, tienen influencia en la política. Culinary Local 226 puede beneficiar o afectar a candidatos.

Somos un estado indeciso, uno que usualmente va por el ganador de la carrera presidencial y que se ha movido de un lado a otro entre republicanos y demócratas. (Las elecciones de 2016 fueron una rara excepción, con el apoyo de Nevada a Hillary Clinton, quien ganó el voto popular pero perdió la elección al perder el recuento del Colegio Electoral).

Somos un estado importante, en otras palabras, y si lo dudas, no busques más allá de toda la atención que hemos estado recibiendo de los candidatos este año. Hemos visto más visitas de las que un estado de tres millones de personas con sólo seis votos electorales tiene derecho a esperar.

Los candidatos han llegado aquí para organizar mítines y ayuntamientos. Los contendientes de alto nivel han encabezado los eventos patrocinados por los sindicatos, presentando sus ideas a los trabajadores organizados. El East Las Vegas Community Center se ha convertido en el centro del universo político durante muchas tardes.

Y el domingo, 13 de los 21 mil 436 candidatos demócratas que se encuentran actualmente en la carrera hablarán en el evento First in the West en el Bellagio del Strip.

Nadie puede decir que no somos populares, al menos hasta febrero.

Pero si los medios de comunicación nacionales, o una campaña presidencial, no mencionan a Nevada, uno pensaría que alguien denominó a Nevada un burdel de baja renta poblado de estafadores.

Las protestas en defensa de Nevada llegan a ser un poco grandes, tanto en frecuencia como en volumen, como un astrónomo serio dando una charla a un grupo de bocazas terrícolas sobre cómo están simplemente equivocados.

¿Adivina qué? La Tierra sigue siendo redonda, no importa que algunos crean que no lo es, y Nevada sigue siendo la tercera en la nación en el calendario de nominación, incluso si alguien en la televisión menciona Iowa, New Hampshire y…. Carolina del Sur (No. 4 en la alineación).

Los candidatos seguirán viniendo aquí casi todas las semanas desde ahora hasta el caucus. El personal de esas campañas seguirá trabajando en los medios de comunicación, presentando sus planes y colocando sus anuncios.

Y no importa quién en los principales periódicos de la nación se olvide de mencionar a Nevada cuando escriba sobre el calendario (el 22 de febrero), los demócratas aún se reunirán en los sitios de las asambleas electorales y debatirán vigorosamente sus elecciones. (Es decir, aquellos que no aprovecharon los cuatro días de votación anticipada en lugares de todo el estado. ¡”Caucusar” nunca ha sido tan fácil!)

Incluso si los expertos nacionales se olvidan de Nevada, los candidatos no lo harán, y es una apuesta bastante buena que, el día del caucus, algunos medios de comunicación nacionales demostrarán que lo que sucede en Nevada no se queda en Nevada. De hecho, puede hacer o romper una campaña, dando impulso a Carolina del Sur y el Super Tuesday.

Así que debemos dejar de preocuparnos por los desprecios (intencionales y de otro tipo) que Nevada recibe por su cultura y su asamblea electoral.

Al final, los insultos no importan más que las objeciones. La capital del entretenimiento de Estados Unidos nunca, nunca, nunca debería pasar desesperada o, peor aún, ser molesta.

Sabemos quiénes somos, qué somos y qué papel desempeñamos en la elección de un presidente. Al final, eso es lo único que importa.