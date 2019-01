Nevada Politics Today: Debra Saunders habla sobre el cierre del gobierno – VIDEO

enero 24, 2019 - 10:20 am

Donald Trump. (Win McNamee/Pool via AP)

La Casa Blanca está comprometida con la pelea de cierre del gobierno, pero perder el cumplimiento del estado de la Unión sería un dolor para el presidente Donald Trump. Uno de los retadores de Trump en 2020, la senadora Kamala Harris, es una candidata presidencial defectuosa. Eso es todo de acuerdo con Debra Saunders, corresponsal de la Casa Blanca del Review-Journal.

Los empleados de la Casa Blanca “se ven a sí mismos como si estuvieran en esto hasta que puedan obtener una victoria”, escribió Saunders sobre el continuo cierre del gobierno mientras filmaba Nevada Politics Today.

“Todavía no tenemos a los lados moviéndose públicamente el uno hacia el otro por lo que puede haber un compromiso. Lo que tenemos son los republicanos que dicen: “Nos hemos comprometido, porque estamos dispuestos a tener protecciones de tres años para los niños de DACA”.

“Pero todavía no se mueven, Trump todavía quiere dinero para el muro, los demócratas no, pero ni siquiera quieren negociar hasta que finalice el cierre, los demócratas están viendo su propuesta y él se ha movido y le dicen: “Usted no está cediendo a lo que queremos”.

“Hay demócratas moderados que han dicho que no tienen ningún problema con el muro, como sabemos, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, expresó que es una “inmoralidad”, pero Steny Hoyer, el demócrata número 2, comenta: “No, los muros están bien”. Como a los republicanos les gusta responder, si las paredes son inmorales, señora Presidenta, ¿por qué no publica una legislación que diga que tenemos que derribar las que existen?”

Saunders cree que Pelosi tiene la ventaja en la disputa sobre si Trump puede entregar el estado de la Unión en el edificio del Capitolio. Pelosi “puede impedirle ir allí”, dijo Saunders.

“Simplemente no entiendo lo que ninguno de los dos cree que sale de esta pelea”, determinó. “¿Alguna de las partes quiere tener al presidente Trump en el capitolio, en el piso del Congreso, hablando sobre el estado del sindicato cuando se cierre el gobierno? Creo que todo el mundo se ve mal. Es una pelea que no entiendo.

“A este presidente realmente le gusta el espectáculo, ha disfrutado haciendo esta dirección, donde tiene a los jueces de la Corte Suprema y tiene a todos estos diplomáticos de alto nivel. Realmente le gusta el drama, creo que tal vez Nancy Pelosi pensó que al enviar esta carta, ella haría que el presidente se diera cuenta de que iba a perderse algo que le gustaba, que está dando ese discurso en el capitolio. Pero también dejó de ir a Mar-a-lago. Él está dispuesto a renunciar a las cosas para obtener lo que quiere aquí”.

Saunders cree que dos de los demócratas de más alto perfil que han anunciado sus campañas para presidente, las senadoras Elizabeth Warren y Kamala Harris, son debilidades significativas.

“Muchos demócratas se enojaron cuando Warren lanzó su ADN diciendo: ‘No debes dejar que Trump se meta en tu cabeza y dictar lo que estabas haciendo’”, publicó Saunders. “Pero creo que también le dijo a la gente que ella realmente no tenía un gran reclamo porque anteriormente reclamaba la ascendencia de nativos americanos, creo que le ha hecho daño”.

Saunders le dio crédito a Warren por un anuncio “brillante” y dijo que era “inteligente en ser el primero”. Saunders cubrió a Harris cuando estaba involucrada en la política local de California, y cree que ese récord perjudicará las posibilidades de Harris.

“Creo que es una candidata muy defectuosa debido a su historial como fiscal del distrito de San Francisco”, anunció Saunders. “Creo que eso la perseguirá con el tiempo”.

Cuando se le preguntó quién era más probable que emergiera como el candidato demócrata, Saunders seleccionó un caballo oscuro: Michael Bloomberg.