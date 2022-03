¡No habilites “trolls” de acción en vivo!

Justin Andersch se dirige a los miembros de los medios de comunicación el martes 1º de marzo de 2022, frente a las oficinas de Craig Mueller en Las Vegas. [Foto Rachel Aston / Las Vegas Review-Journal]

Es difícil para la gente normal comprender la depravación que lleva a una persona a confrontar a un funcionario público en un restaurante familiar con una fuerte serie de improperios y amenazas de muerte.

Tampoco es fácil entender a los habilitadores que hacen todo lo posible para justificar ese comportamiento.

El primero sería mucho menos común sin el segundo, y la sociedad estaría mejor sin ninguno de los dos.

Cuando un bromista grosero enfrentó al gobernador Steve Sisolak, su esposa e hija, en uno de los restaurantes Lindo Michoacán, Sisolak lo manejó bien y se fue rápidamente con sus idiotas interlocutores a cuestas. Él no devolvió sus insultos, un admirable gesto de moderación.

Igual de patética que la locura del restaurante Lindo Michoacán, fue una “conferencia de prensa” sin preguntas realizada por el inepto némesis de Sisolak. Arremetiendo contra los “poderes de emergencia inconstitucionales e ilegales” (léase: poderes debidamente delegados al gobernador por la Legislatura bajo la constitución estatal), sus excusas egoístas fueron aún más patéticas que el encuentro original.

Culpó a la respuesta pandémica de Sisolak por su “frustración y desesperación” (léase: incapacidad para ejercer el autocontrol).

Pero eso está mal. No importa cuál sea tu suerte en la vida, incluso si el gobernador tiene la culpa, hay mejores momentos, lugares y formas de expresar quejas.

Una palabra sobre el manejo de la pandemia por parte del gobernador: puede estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que hizo, pero solo Sisolak sabe cómo fue tomar decisiones literales de vida o muerte para todo un estado con información limitada. Nadie más, ni su personal, ni sus oponentes republicanos, ni los “podcasters” emergentes, sabe cómo fue eso.

Eso no significa que no será juzgado. Sisolak se enfrentará a los votantes en menos de ocho meses y ellos tendrán la última palabra. Pero será en las urnas, no en un buffet ni en un restaurante Lindo Michoacán.

El enfadado acusador de Sisolak terminó su turno estelar ante las cámaras negándose a disculparse. “No me disculparé por defender mis creencias”, dijo. “No me disculparé por ser un patriota”.

Por supuesto que no lo hará. Los tontos ignorantes nunca lo hacen.

Luego viene la reacción.

El abogado Joey Gilbert inicialmente dijo que Sisolak “se lo ganó” y luego emitió algunas citas sobre la Primera Enmienda. Pero Gilbert, un abogado, debe saber que la Primera Enmienda impide que el gobierno censure el discurso, pero no otorga a las personas el derecho de abordar y amenazar a una persona en una propiedad privada que de otro modo no es un foro público. También debería saber, como ser humano, que no era el momento ni el lugar para tal fealdad.

La concejal de Las Vegas, Michele Fiore, compitiendo por ser la “Sharron Angle de 2022”, le dijo a Jessica Hill de Las Vegas Sun que Sisolak “tuvo suerte de que fueran solo palabras. Si miras la historia de los dictadores, las horcas serán la siguiente instancia”.

Quizás lo más decepcionante fue el alguacil del Condado Clark, Joe Lombardo, quien con razón condenó el asalto, pero no sin antes decir que era comprensible. “Si bien entiendo la frustración con el gobernador Sisolak y sus políticas de izquierda…”

Pero eso está mal. Nada justifica lo que pasó en ese restaurante, menos las diferencias políticas. Como policía, el sheriff sabe que amenazar de muerte puede ser un delito en las circunstancias adecuadas. Y debería saber (como ser humano) que lo que le pasó a Sisolak debe ser condenado sin reservas, sin importar la política involucrada.

Algunos filósofos morales de las redes sociales dijeron que el tratamiento de Sisolak es exactamente lo que los liberales hacen con los conservadores. Tal como dice la Biblia: “Haz a los demás exactamente lo que te han hecho a ti, pero diez veces más”.

Oh espera. No dice eso. Tampoco se necesita un título avanzado en filosofía moral para darse cuenta de que el mal comportamiento de un grupo no puede justificar el mal comportamiento de otro, no sea que andemos por un camino empedrado de idiotez moral que conduce al odio, la división y la crueldad.

Todos debemos condenar este tipo de comportamiento, sin importar quién lo haga o ante quién. Es tan incorrecto que los manifestantes sigan a la senadora Kyrsten Sinema al baño como lo es que los manifestantes ruidosos se manifiesten frente a las casas de los miembros de la Junta Escolar como lo es que una congresista estadounidense aliente a sus seguidores a hostigar a los funcionarios de la administración Trump como lo es para interrumpa un discurso presidencial como si estuviera en un club de comedia como lo fue para los insurrectos engañados para atacar a la policía en el Capitolio el 6 de enero de 2021.

Y cuanto antes podamos ponernos de acuerdo sobre ese punto incontrovertible, antes podremos olvidar al pueril perpetrador del incidente del restaurante Lindo Michoacán y pasar a un diálogo público menos corrosivo. Nos debemos mucho, al menos, el uno al otro.