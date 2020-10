No hay ganadores en el primer debate presidencial

[Autor: Jorge Grosso]

El primer debate presidencial probablemente no obtuvo muchos votos para el exvicepresidente Joe Biden, quien fue vago y poco convincente. Sin embargo, creo que el debate puede perder algunos votos al presidente Donald Trump mientras se recupera del coronavirus. Puede que yo sea uno de ellos.

En 2016, voté por el libertario Gary Johnson porque vi a la demócrata Hillary Clinton y Trump como agentes autodestructivos del caos.

Trump resultó mucho mejor de lo que esperaba. Está a punto de poner a una tercera jurista conservadora altamente calificada, Amy Coney Barrett, en la Corte Suprema y ha llenado salas de audiencias federales con jueces calificados que no legislarán desde el tribunal.

Su decisión de trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén fue seguida por los Acuerdos de Abraham que alinearon a los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein con Israel.

Trump firmó la Ley de Primeros Pasos que trajo la reforma necesaria al draconiano sistema federal de sentencias penales, pero apoya a las fuerzas del orden locales en un momento en que los policías están bajo asedio. Biden se refirió erróneamente a Antifa como solo una “idea”.

El manejo del coronavirus por parte de Trump comenzó con fuerza. En lugar de intentar cerrar el país por completo desde el principio, Trump recurrió a agencias clave y funcionarios de salud para diseñar un plan para frenar la propagación de la pandemia y al mismo tiempo atraer al público estadounidense. Su don para la logística debería ayudar a producir y distribuir una vacuna en un tiempo récord.

Dada la opción entre un presidente que quiere que el país permanezca abierto a los negocios y un candidato que señala la virtud en una máscara, tomaré al líder que no quiere que la cura sea peor que la enfermedad y confía en que los estadounidenses elijan su nivel de riesgo.

Últimamente, a Trump no le ha ido tan bien con relación al COVID-19. Dejó de recordarle al público sobre los riesgos que deben evitarse. Ha dicho que está dispuesto a invalidar a los reguladores federales si no aprueban una vacuna cuando él cree que deberían hacerlo. Tal retórica les da a los estadounidenses escépticos una razón para no confiar en una vacuna que solo funciona si la toman suficientes personas.

Quizás ahora que ha contraído el virus, Trump se lo tome más en serio. Si bien su uso de máscaras y el distanciamiento social ha mejorado algo con el tiempo, y el presidente fue puesto a prueba a diario, su ejemplo podría servir como advertencia.

Creo que la investigación rusa fue un intento de socavar a un presidente debidamente elegido. Todavía no entiendo por qué la Casa Blanca no ha realizado una sesión informativa frente a la cámara para exponer los atropellos asociados con la investigación. Pero sí sé por qué, Trump no puede -o no quiere- exponer el caso de manera sistemática y no compartirá el centro de atención.

Vimos eso durante el primer debate el martes por la noche. Trump no preparará un caso cuidadoso, ya que prefiere fanfarronear a través de una discusión.

Sé que, con su postura de codos hacia afuera, Trump ha logrado cosas que nunca pude hacer. Pero no sé si podrá seguir cumpliendo. Como con todas las tácticas, funciona hasta que deja de funcionar.

No entiendo cómo un hombre que ha logrado tanto parece no aprender nunca de sus errores.

Cuando el moderador Chris Wallace le preguntó a Trump si condenaría a los supremacistas blancos, todo lo que Trump tuvo que hacer fue decir que sí, pero no se atrevió a pronunciar la línea necesaria de manera convincente.

Si Trump gana un segundo mandato, menos personas de calidad querrán trabajar para él, lo que deja demasiadas vacantes para estafadores. ¿Recuerda la caminata de Trump con la Biblia a la iglesia de San Juan el 1 de junio? Las autoridades usaron gas pimienta y la fuerza para despejar el parque Lafayette, lo que probablemente hubieran tenido que hacer eventualmente para hacer cumplir el toque de queda. Al insertarse en el drama, desafortunadamente, Trump hizo que las fuerzas del orden y el personal de seguridad nacional parecieran chicos de toallas allí para servirlo, no para proteger al público.

Nunca he visto a un presidente menos dispuesto a hacer cosas que no le gustan, como escuchar a un oponente y moderador durante un debate. Si Trump no puede hacer algo tan simple, ¿qué más no hará?

Así que he decidido que, si los sentimientos de Trump son tan importantes, ¿Qué pasa con mis sentimientos? ¿Por qué debería apoyar a alguien que no siente más que desprecio por mi creencia en la cortesía y las normas de conducta? Quizás podría quedarme en casa y sollozar.