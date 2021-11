No se sustituye la experiencia

noviembre 18, 2021 - 8:00 am

Un autobús del Distrito Escolar del Condado Clark es visto afuera de Spring Valley High School en Las Vegas, el miércoles 6 de octubre de 2021. [Foto Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal]

Ha sido una dura competencia, pero la Junta de Fideicomisarias del Distrito Escolar del Condado Clark ha recuperado el trofeo al “Peor organismo público” en Nevada.

Y eso es decir algo, en un estado donde las concejales de Las Vegas se pelean a puñetazos en el Ayuntamiento, donde una mayoría votante de la Comisión del Condado Clark estuvo una vez en prisión simultáneamente y donde los dólares de los impuestos suburbanos llegan a empresas deportivas multimillonarias con una regularidad inquietante.

Además, la Junta de Regentes.

Pero las buenas personas a cargo de inculcar los valores de la democracia en la próxima generación parecen haber decidido enfatizar la parte de pequeñas rivalidades personales de la historia sobre el cooperativismo en su mayor parte.

No busque más allá de la controversia sobre despedido (tal vez no despedido) que involucra al superintendente Jesús Jara. Las fideicomisarias no parecen ponerse de acuerdo sobre si mantenerlo, despedirlo o cómo reemplazarlo si es despedido.

A raíz de las travesuras de la junta, han surgido viejos debates. ¿Deberíamos dividir el distrito escolar? ¿Debería la junta cambiar su estilo de gobierno? ¿Debería permitirse a las ciudades, a pesar del hecho de que la palabra “educación” no aparece en los estatutos de las ciudades, iniciar sus propias escuelas? ¿O deberíamos nombrar fideicomisarios en lugar de elegirlos?

Este último es controvertido, lo que lleva a algunos a lamentar la pérdida de la democracia directa. ¡Los votantes deben conservar el derecho absoluto de elegir fideicomisarios como mejor les parezca! (Y los votantes han hecho un gran trabajo hasta ahora. Solo pregúntele al ex-fideicomisario Kevin Child, a quien se le prohibió visitar escuelas debido a supuestos comentarios inapropiados).

Pero el énfasis en nombrar versus elegir es realmente un debate sobre la mejor manera de conseguir personas calificadas en esos trabajos. Y esa es una pregunta que vale la pena abordar.

La ley estatal establece que los fideicomisarios deben ser electores calificados y vivir en sus distritos. Eso es todo. Presente una declaración de candidatura, consiga que varios miles de personas voten por usted y ya está.

Probablemente deberíamos pensar en cambiar eso.

La Legislatura debe enmendar la ley, al menos para los condados Clark y Washoe, para proporcionar calificaciones adicionales para convertirse en administrador de la escuela. Tal vez especifique que al menos un miembro de la junta tiene experiencia en la gestión de organizaciones de más de $2 mil millones. Quizás otro podría tener experiencia en recursos humanos o derecho. Al menos uno debería haber tenido experiencia previa como profesor de aula.

Tiene sentido: no se puede ser médico en este estado sin haberse graduado de la escuela de medicina. Tienes que ir a la facultad de derecho y aprobar el colegio de abogados para ser abogado. Una persona tiene que pasar por la academia de policía y el entrenamiento de campo antes de poder conducir un vehículo blanco y negro para LVMPD. Incluso necesitas un título universitario y algo de experiencia en periodismo para trabajar para el Review-Journal, aunque es posible que no pueda saberlo al leer esta columna. Y sí, no se puede enseñar en una escuela del Condado Clark sin la educación, la certificación y la licencia adecuadas.

¿Pero ser fideicomisario? Solo tiene que vivir en un área determinada y ser lo suficientemente inteligente como para registrarse para votar y encontrar la oficina del condado correcta para presentar su declaración de candidatura.

Y créeme, se nota. Es evidente.

Algunos podrían sugerir que esta propuesta inclinaría la junta a favor de las “élites”, lo que, por razones pasajeras, ahora es algo malo. Más personas se inclinan por las opiniones del exsenador estadounidense Roman Hruska, republicano por Nebraska, quien una vez dijo que las personas mediocres también merecen representación. ¡Pero para eso está el Congreso! Los fideicomisarios escolares tienen un trabajo mucho más importante, con un impacto enorme en el futuro.

Un buen modelo a seguir por nuestras escuelas podría ser la Junta de Control de Juegos, una de las dos agencias que regulan la industria de los casinos del estado. Los miembros deben tener experiencia en administración de empresas, investigación y contabilidad, respectivamente. Ese sistema parece funcionar bastante bien.

Por otra parte, el estado es serio cuando se trata de regular los casinos. Prácticamente no hay evidencia que sugiera que el estado comparte la misma seriedad cuando se trata de escuelas.

Además, $9,000 por año (el pago actual del fideicomisario de Condado Clark) no atraerá exactamente a la gente al puesto. Si el distrito tenía el dinero en efectivo para repartir aumentos en el ataque de resentimiento posterior al despido de Jara, tiene el dinero para pagar a los fideicomisarios como la junta directiva de una corporación.

Ahora mismo, el distrito es un desastre. Agregar algunas calificaciones a la ley y aumentar el salario de los fideicomisarios es un buen lugar para comenzar a encontrar una solución.