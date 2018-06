Opina el candidato Brooks del distrito 20 del Senado sobre su oponente, escuelas e impuestos

El asambleísta Keith Pickard está “explotando a los miembros de la comunidad” con fines políticos. El control de armas no evitará tiroteos masivos, y la clave para mejorar la educación es mantener a los maestros excelentes en el aula. Eso es todo lo que se debe hacer según Byron Brooks, quien se postula para la nominación republicana para el Distrito Senatorial 20.

El asambleísta Keith Pickard está “explotando a los miembros de la comunidad” con fines políticos. El control de armas no evitará tiroteos masivos, y la clave para mejorar la educación es mantener a los maestros excelentes en el aula. Eso es todo según Byron Brooks, quien se postula para la nominación republicana para el Senado estatal en el Distrito 20. Pickard, su principal oponente, aceptó un debate sobre Nevada Politics Today antes de retirarse.

Con la votación primaria a pocos días de distancia, Pickard ha atacado a Brooks por dirigir una compañía de fianzas. Uno de sus volantes enumeró los nombres de las personas a quienes Brooks rescató y los cargos que enfrentaron.

“No puedo decirle cuán ofendido estoy como integrante, como alguien que vive en este distrito, que un funcionario electo actual explote a los miembros de la comunidad de la manera en que lo hizo”, dijo Brooks, objetando que Pickard usara nombres en sus volantes. “Brindamos un servicio, es un servicio simple; alguien es arrestado, tienen derecho a fianza”.

Brooks también mencionó que estaría dispuesto a eliminar el requisito de fianza en efectivo para las personas actualmente arrestadas por infracciones menores de tráfico.

Los tiroteos masivos han generado nuevos llamados para el control de armas, pero Brooks no cree que esos esfuerzos reduzcan la violencia armada.

“Como veterano de combate y alguien que trabajó en el extranjero para el gobierno en un entorno de alta amenaza, puedo decirle que la legislación sobre armas no va a detener el próximo ataque”, indicó. “Hay otras cosas que realmente tenemos que analizar en términos de cómo frustrar el próximo ataque que se produzca. No está en la legislación de accesorios, y no está en la de municiones”.

Para evitar tiroteos masivos, Brooks propuso seguridad armada en las escuelas, lo que “anunciaría que este es un objetivo difícil”.

Para mejorar la educación pública, Brooks solicitó una auditoría forense del Distrito Escolar del Condado de Clark y “motivar a los buenos maestros para que permanezcan en el aula”.

“Tenemos que echar un vistazo a lo que está sucediendo con excelentes educadores que abandonan el sistema escolar porque están cansados de la política involucrada con el Distrito Escolar del Condado de Clark, porque en realidad están frustrando la capacidad de los docentes de implementar políticas y procedimientos que funcionarán en esas escuelas”.

También comentó que tendría dificultades para votar por un presupuesto que no contenía fondos para las Cuentas de ahorro para la educación. “Tenemos que tener fondos de la ESA”, destacó.

Al preguntársele si votaría por los aumentos de impuestos, Brooks se apresuró a expresar su oposición.

“No. Absolutamente no. Especialmente cualquier cosa que tenga que ver con los impuestos a la propiedad. Nuevamente, el problema no es si deberíamos cobrar más impuestos; el problema es cómo estamos gastando nuestro dinero”.