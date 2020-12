¿Por fin una separación de poderes en el gobierno?

Corte Suprema de Nevada. [Foto Rachel Aston / Las Vegas Review-Journal]

Durante años, la gente en Nevada ha estado discutiendo sobre la cláusula de separación de poderes en la constitución estatal.

¿Significa realmente el Artículo 3, Sección 1 que cualquier persona con un puesto en el gobierno no es elegible para servir simultáneamente como miembro electo de la Legislatura?

Durante años, se han presentado, argumentado y desestimado casos, sin una respuesta clara y definitiva a esa pregunta.

Pero esta vez puede ser diferente.

Hay dos casos pendientes en el Condado Clark listos para una apelación ante la Corte Suprema de Nevada, uno o ambos de los cuales podrían dar a los jueces la oportunidad de finalmente responder la pregunta.

El primero es un caso presentado por el grupo de expertos libertario Nevada Policy Research Institute contra la senadora estatal Nicole Cannizzaro y varios otros empleados públicos que sirven en la Legislatura. (Cannizzaro trabaja como fiscal adjunto de distrito en la oficina del fiscal del distrito del Condado Clark). La demanda fue rechazada en noviembre por el juez Jim Crockett, quien dijo que el grupo de expertos no tenía “legitimidad”.

El NPRI planea apelar, argumentando que la Corte Suprema misma afirmó que los contribuyentes tienen derecho a demandar por el gasto estatal en un caso no relacionado de 2016, Schwartz v. López.

Ciertamente, el NPRI cumple con al menos dos de las pruebas para calificar para la excepción de Schwartz: Primero, el caso involucra un tema de “importancia pública significativa”. La Corte Suprema escribió en un fallo de 1967 que no había principio más importante de gobierno libre que la separación de poderes.

Una segunda prueba es que no hay nadie mejor calificado para emprender la acción y que el demandante es capaz de defender su posición. Durante los últimos 10 años, solo el NPRI ha presentado demandas por separación de poderes. No solo no hay nadie mejor calificado para emprender una acción, literalmente no hay nadie más.

La tercera prueba es donde las cosas se complican: la demanda debe ser un desafío a los gastos o asignaciones legislativas. El NPRI puede argumentar que la apropiación de dinero para los salarios de los empleados públicos-legisladores califica, pero si los jueces quisieran interpretar el caso Schwartz de manera restringida, podrían rechazar la apelación del NPRI por estos motivos.

Aun así, dice Robert Fellner, vicepresidente y director de políticas del grupo de expertos, el problema pide una resolución a gritos. “El tribunal tiene la obligación de hacer este tipo de trabajo”, dice.

La postura de Fellner recibió un gran impulso en noviembre cuando otro juez del Tribunal de Distrito, Richard Scotti, dictaminó en un caso separado que la fiscal del Condado Clark y la senadora estatal Melanie Scheible no eran elegibles para representar al estado debido a su papel en la Legislatura.

Después de que Scheible obtuvo una condena por DUI en la Corte de Justicia de Las Vegas, el caso fue apelado ante la sala del tribunal de Scotti, donde el abogado defensor Craig Mueller argumentó que la acusación no era válida. Scotti estuvo de acuerdo, en un lenguaje amplio: “Un individuo no puede servir simultáneamente como legislador y ejecutor de la ley de las leyes del estado de Nevada”, escribió. “El fiscal adjunto Scheible no tenía la autoridad legal para procesar a quien apelaba, por lo que el juicio fue nulo”.

Los fiscales están buscando una aclaración del fallo, pero definitivamente planean apelar el caso, dijo el fiscal de distrito del Condado Clark, Steve Wolfson.

“A menos que él (Scotti) simplemente cambie de opinión, lo cual no creemos que vaya a hacer, vamos a ir a la Corte Suprema de Nevada y pedirles que entren en esta disputa”, dijo Wolfson. “Creemos que es apropiado y oportuno que la Corte Suprema de Nevada finalmente intervenga”.

Wolfson dice que confía en que el tribunal superior anulará la opinión de Scotti, que no sienta precedentes. Pero reconoció que, a raíz de la decisión de Scotti, al menos otro abogado defensor planea argumentar que ni Cannizzaro ni Scheible deberían poder juzgar los casos.

Aun así, cuando se le preguntó si esos abogados deberían ser enviados a la banca en espera del resultado de la apelación, Wolfson dijo que no. “No creo que deba, para usar su término, ‘juzgar’ a estos dos fiscales porque no creo que el tribunal jamás … haga que su fallo sea retroactivo”, dijo. “Confiamos en que el juez Scotti está equivocado y la Corte Suprema no estará de acuerdo con el juez Scotti”.

(Para que conste, tanto Cannizzaro como Scheible toman una licencia sin goce de sueldo de sus trabajos gubernamentales mientras sirven en la Legislatura bienal).

Ahora, con dos conclusiones diferentes de dos jueces de primera instancia diferentes, con la incertidumbre aumentada y los casos penales en juego, y con el significado de uno de los principios fundamentales del gobierno en juego, parece que la separación de poderes finalmente se llevará a cabo. su audiencia ante la Corte Suprema de Nevada. Por el bien de los funcionarios electos y las personas a quienes sirven, esperemos que esta vez finalmente obtengamos una respuesta.