¿Por qué es importante tener un directriz médico y testamento?

[El Tiempo]

La pandemia del COVID-19 nos hace reflexionar en que, un suceso imprevisto, nos puede afectar a todos y cambiarnos la vida en un día. Por eso es importante estar preparados y prevenidos.

Durante el último año la mayoría de centros médicos y hospitales no han permitiendo a ningún familiar ni ser querido entrar con el paciente a sus edificios o instalaciones físicas. Esto significa que, si el paciente está inconsciente o no puede tomar sus propias decisiones, y no tiene los documentos necesarios en pie (en orden y a su alcance), los doctores tomarán las decisiones médicas que ellos piensen son las debidas.

Un directriz médico es muy importante. Si usted es adulto, debe tener un directriz. Este documento delinea claramente sus deseos si se somete a un tratamiento médico: si desea ciertos tratamientos, ciertas medidas para mantenerlo vivo con respiración artificial, donación de órganos, a quién da la autoridad de tomar decisiones si usted está inconsciente, etc.

Al no tener este documento, y usted estar inconsciente o sin habilidad de tomar decisiones, quizá se tomen medidas médicas que usted no hubiera autorizado. Aún si sus seres queridos pueden hacer una decisión por usted, quizá no sea la decisión que usted desea o la persona que toma la decisión no es quien usted hubiera escogido para tomar decisiones médicas por usted.

Tenga en mente que un testamento no toma efecto hasta después que la persona fallece. Por eso, un testamento no es suficiente en casos de hospitalización cuando la persona esta inconsciente.

Si usted es mayor de 18 años y tiene algunos bienes, es recomendable un testamento. Si usted es dueño de una casa, carro, tiene dinero o acciones, plan de retiro invertido, seguro de vida, etc. es importante tener un testamento, o un living trust (si tiene bienes significativos- varias propiedades, inversiones, etc.).

Un testamento dicta (especifica) quién heredará sus bienes. Si usted no tiene un testamento, la ley estatal dictaminará quien heredará sus posesiones, y qué porcentaje de sus bienes heredarán. Esto puede resultar en que ciertos familiares se queden con todo y otros sin nada. También puede resultar en pleitos entre familiares, lo cual además de causar sufrimiento a la familia, cuesta mucho tiempo y dinero.

Lo mejor es prevenir y tener estos documento en orden. No toman mucho tiempo prepararlos con un abogado. Se pueden obtener por alrededor de $200-$500, dependiendo las necesidades de la persona.

Esperamos que la pandemia actual no le afecte gravemente a usted ni a sus seres queridos. Pero nunca es muy temprano para prepararse ante un suceso imprevisto.