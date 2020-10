¿Por qué es importante un testamento?

[El Tiempo]

Un testamento indica a sus herederos cuáles son sus deseos para sus bienes. Indica quienes heredarán sus bienes y qué bienes heredarán.

Si usted no tiene un testamento entonces la ley del estado, donde usted vive, determina quién heredará sus bienes.

En Nevada, si usted es casado y no tiene testamento, su cónyuge hereda todos sus bienes, si usted no tiene hijos. Si usted tiene hijos y cónyuges, entonces su cónyuge heredará la mitad de sus bienes y sus hijos la otra mitad en partes iguales. Si usted tiene hijos y no tiene cónyuge, entonces sus hijos heredarán sus bienes en partes iguales. Si usted no tiene hijos y es soltero, sus padres heredarán sus bienes, si sus padres no están vivos, sus hermanos heredarán sus bienes.

Lo complicado es que, sin un testamento, todos pueden desear el mismo bien, la casa, un auto, un terreno, etc. Lo cual hace más difícil una división de bienes. Por eso lo mejor es tener un testamento en pie.

Algo que muchos no consideran es que el testamento no entra en efecto hasta que usted muere. Por eso es importante tener un directriz médico. Este documento dicta cuáles son sus deseos sobre tratamientos médicos y quien tomará decisiones por usted si usted llega a estar discapacitado. Esto es muy importante ya que algunos no desean qué tal decisión esté en manos de su cónyuge, sino de otro familiar o amigo.

Si usted no tiene un testamento o directriz médico en pie, debe consultar con su abogado lo antes posible para poner sus bienes en orden.