Posponer su caso de derecho de familia puede perjudicarle

diciembre 12, 2018 - 8:00 am

[ Autor: Jorge Grosso ]

Los casos de derecho de familia, así como divorcios y disputas de custodia, pueden ser estresantes y agotadores. La idea de tener que pasar por el estrés financiero y emocional, involucrados en tales, casos puede causar que la gente decida posponer el proceso por el mayor tiempo posible. Sin embargo, la espera puede tener un impacto perjudicial en un caso y afectar gravemente los derechos de una persona. Los siguientes son algunos ejemplos comunes de estos casos.

Divorcio

A veces las parejas se separan sin archivar los documentos necesarios con la Corte; en lugar de solicitar el divorcio, simplemente se separan. Esto puede ser peligroso especialmente en el estado de Nevada, ya que es un estado de propiedad en comunidad, esto significa que, por lo general, todo lo adquirido por un esposo o esposa durante un matrimonio pertenece a los dos. Esto incluye a propiedades, ahorros, retiros, hasta ganancias de juego. Por esta razón, aplazando un divorcio puede ser muy arriesgado. Cuando está claro que la reconciliación no es posible en un matrimonio, es hora de consultar con un abogado con experiencia sobre la posibilidad de solicitar un divorcio o separación legal o por lo menos tener un acuerdo de separación formal por escrito para proteger sus derechos en el futuro.

Custodia

El estado de Nevada es un estado en el que se prefiere que ambos padres compartan la custodia de sus hijos, siempre que sea posible, ya que se considera adecuado para el bienestar de los niños. Sin embargo, esperar demasiado tiempo para presentar un caso de custodia ante un Juez puede perjudicar las posibilidades de que alguien obtenga la custodia compartida. Cuando una relación se ha desmoronado y hay niños de por medio, es importante tomar las medidas adecuadas de inmediato para preservar los derechos de custodia.

Manutención

Si un padre tiene una orden de manutención de menores por parte de la Corte y experimenta una disminución en sus ingresos y decide por cuenta propia disminuir su pago de manutención sin informarle a la Corte, este acumulara recargos por cada mes en que no se pague la manutención de los hijos ordenada por la Corte.

Por otro lado, si un padre tiene una orden de manutención de menores por parte de la Corte y experimenta un aumento repentino en los ingresos, la cantidad de manutención que paga también debería aumentar. Sin embargo, una orden de manutención de menores no se puede modificar retroactivamente, por lo que es importante presentar los documentos adecuados para modificar la cantidad de manutención lo antes posible.

Terminación de los derechos

Los casos de terminación de derechos de padres son tomados muy en serio por la Corte. En este tipo de caso se pide que se quite completamente el estatus legal de una madre o de un padre. Los motivos más comunes para la terminación de los derechos de los padres se producen cuando un padre ha abandonado por completo a un niño, dejando al niño sin ningún tipo de apoyo emocional o financiero durante largos períodos de tiempo. En tales casos, una interrupción legal de los derechos del padre ausente puede ser apropiada, especialmente si hay otra figura paterna o materna en la vida del niño que esté lista y dispuesta a adoptar al niño. Las personas que se encuentran en tal situación deben hablar con un abogado sobre la posibilidad de presentar su caso tan pronto como sea posible; de lo contrario el padre ausente puede solicitar la custodia o la visita en cualquier momento antes de que se presente una terminación.

Tutelas

Desafortunadamente, a veces los padres dejan a sus hijos bajo el cuidado de otros porque no pueden o no quieren cuidarlos. En estas situaciones es importante solicitar una tutela sobre los niños tan pronto como sea posible. Si no, los padres pueden llevar a los niños en cualquier momento, sin tener en cuenta el bienestar de los niños. Por lo tanto, las personas que se encuentran cuidando de los niños necesitan consultar con un abogado sobre la presentación de una tutela ante la Corte para que puedan ejercer la custodia legal sobre los niños y así poder asegurar su éxito y bienestar.

No importa cuál sea la situación en particular, las cuestiones de derecho de familia son de suma importancia ya que pueden cambiar las vidas de las personas involucradas para siempre. Si usted tiene preguntas en cuanto a casos de derecho de familia, por favor consulte con un abogado con experiencia en la ley de familia sin demora para asegurarse de que usted puede tomar decisiones informadas y así proteger sus derechos.