¿Qué hacer si me dan una infracción (ticket)?

[Contenido Patrocinado]

¿Qué debe hacer si recibe una infracción de tránsito (ticket)? La mayoría de personas simplemente pagan la multa. ¿Pero es esto lo mejor que usted puede hacer?

Muchos pagan la multa pensando que es lo responsable de hacer. Así no nos olvidamos de pagarla y no incrementa la multa por hacerlo tarde.

Pero, al pagar la multa sin disputarla usted se está declarando culpable a una violación de una ley de tránsito. Esto tiene consecuencias negativas.

Al aceptar culpabilidad, cuatro cosas generalmente suceden: 1) La infracción queda en su récord de manejo. 2) Su compañía de seguro de auto es informada. 3) Usted tal vez tenga que ir a la escuela de conducir (traffic school). 4) Tendrá que pagar multas altas.

¿Qué significa esto para usted? Primero, una infracción en su récord le quita puntos. Usted tiene 12 puntos en su licencia, al perderlos, pierde su licencia. La mayoría de infracciones le quitan de dos a cuatro puntos. Algunas infracciones le pueden quitar hasta ocho puntos. Segundo, su seguro de auto le puede subir por tener infracciones en su récord. Este aumento puede durar hasta siete años. Tercero, la escuela de manejo le cuesta tiempo y dinero. Generalmente toma un par de horas, ya sea en una escuela o por medio de internet. Cuarto, las multas son cada vez más altas. La mayoría de multas están entre los $200 a $400, o más si recibe varias infracciones a la vez.

¿Qué debe hacer si recibe una multa? Contratar a un abogado que la pelee. Un abogado, y solo un abogado, puede ir a corte y pelear su infracción (no un notario, no un agente de seguros, no un agente de fianzas, no un negocio multi-servicios).

Los resultados de contratar a un abogado para pelear su infracción varían. Pero por lo general son los siguientes: 1) La infracción es reducida a una infracción de estacionamiento (parking ticket) que no afecta su récord de manejo, ni le quita puntos en su licencia. 2) Su seguro de auto no incrementa, porque su aseguradora no es informada de que usted recibió la infracción. 3) No tiene que acudir a la escuela de conducir, en la mayoría de casos. 4) La multa es reducida y se le consigue un plan de pagos para facilitar pagarla.

Incluso ahora hay aplicaciones (apps) para su celular (iPhone o Android) donde usted puede contratar un abogado en dos minutos. No tiene que ir a corte. No tiene que siquiera ir a la oficina del abogado. Todo se puede hacer por su celular.

Si usted recibe una infracción, piense bien en las consecuencias negativas de pagarla. Es mejor contratar a un abogado de confianza que se la arregle.