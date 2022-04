¿Qué pasa si no hago mis impuestos?

La fecha límite para declarar sus impuestos, generalmente es abril 15. Puede pedir una extensión, la cual hace que su declaración que debe estar hecha para antes del 15 de octubre, en la mayoría de casos. ¿Qué pasa si no la hizo? Hay diferentes penalidades. Lo bueno es que en este país no se va a la cárcel por no pagar impuestos a tiempo, siempre y cuando no haya fraude envuelto.

La mayoría de individuos realizan su declaración de impuestos a tiempo. La razón es porque la mayoría recibe un reembolso. Entonces lo más pronto que declara sus impuestos, lo más rápido que recibe su reembolso.

Por otro lado, la mayoría de negocios tienen que pagar impuestos en vez de recibir un reembolso. Por eso muchos dueños de negocios piden una extensión para declarar impuestos. Le extensión de hasta seis meses, como ya mencionamos. El tiempo de la extensión depende de cómo esté organizada la compañía. Hable con su preparador de impuestos lo antes posible para ver cuál extensión le aplica y favorece.

La extensión no es una exención para pagar sus impuestos. Solo es una extensión para hacer su declaración de impuestos. ¿Qué significa esto? Que, si usted debe impuestos, los debe desde la fecha original, no desde la fecha de la extensión.

Por eso. Aunque usted puede declarar sus impuestos meses después de la fecha original con su extensión, tendrá que pagar intereses y multas además de sus impuestos.

El interés para este año es 6% anual. Y la multa es 0.5% mensual de lo que deba. En total es un 12% anual en multas e intereses.

¿Qué pasa si no ha declarado impuestos por varios años? Puede hacer sus impuestos de varios años al mismo tiempo. Es mejor declarar sus impuestos y empezar a hacer pagos al Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) que no declararlos.

Si tiene cualquier pregunta sobre sus impuestos hable con un profesional lo antes posible. Si el IRS le ha enviado cartas sobre su deuda, hable con su abogado.

Últimamente ha habido mucha estafa a personas, tenga cuidado. El IRS no se comunica por teléfono o e-mails. Si recibe esas llamadas, con seguridad son fraude.

Generalmente la llamada es así: “Estamos llamando del IRS, nos hemos dado cuenta que usted debe impuestos de años previos. Tiene que enviarnos el dinero ahora por medio de Western Union (o un servicio similar). Si no lo hace en 24 horas, vamos a enviar a la policía a arrestarlo en su casa. O peor, vamos a enviar a inmigración”.

También amenazan con ir a su trabajo y arrestarlo en frente de sus compañeros de trabajo. El IRS no envía a nadie a su casa o trabajo a arrestarlo.

Si recibe una llamada o e-mail de esta índole, no se asuste. Esas llamadas son de estafadores tratando de que usted les envíe dinero. No lo haga. Si tiene alguna duda, hable con su preparador de impuestos o su abogado. Pero no envíe dinero por Western Union a alguien que dice ser del IRS.

Reporte la llamada al IRS. Puede llamar o hacerlo en su página web. Si tiene cualquier duda consulte con su abogado antes de responder o enviar dinero.