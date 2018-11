Qué pasos seguir para adoptar en Nevada

noviembre 1, 2018 - 8:00 am

[ Autor: Jorge Grosso ]

Hace unas semanas, una familia por medio de una página en nuestras redes sociales, pidió adoptar a un bebé. Esto resultó en varios comentarios positivos y negativos sobre este post, y el proceso de adopción.

Obviamente, facebook o Instagram no es el lugar adecuado para empezar una petición de adopción.

A continuación les daré los requisitos y procedimientos para adoptar en Nevada.

Cualquier adulto o pareja casada puede adoptar un niño, cuando por lo menos hay 10 años de diferencia entre su edad y la del niño. Si el niño (en este caso un adolescente) tiene más de 14 años, él debe dar su consentimiento.

El primer paso en una adopción es terminar o eliminar los derechos parentales de los padres biológicos del niño (aún si el padre es desconocido). Este proceso puede tomar un par de meses si nadie se opone, si hay oposición dura un poco más.

El segundo paso es llenar la petición de adopción. Si los padres adoptivos no son familiares del niño que desean adoptar, entonces es necesario acudir a una agencia de adopción del estado o privada. Una lista de agencias de adopción está disponible en la Division of child and Family Services.

Este proceso envuelve un proceso llamado “estudio de hogar” que normalmente toma 90 días en completar. El proceso envuelve chequeos de historial, referencias y visitas al hogar y entrevistas. Sin importar el tipo de adopción, todos los futuros padres deben someterse a este estudio. Los costos de estos servicios generalmente oscilan entre 15,000 y 25,000 dólares.

También, si están adoptando un infante, generalmente los padres adoptivos pagan por los gastos y cuidado médicos, antes y después del parto. También puede haber gastos adicionales, dependiendo en la agencia.

El proceso puede tomar 6 meses de principio a fin. Si alguien se opone o no coopera con la adopción entonces puede tomar un año y medio. El último paso es ir a la Corte, y recibir la orden final del juez.

Las adopciones más comunes son entre miembros de la misma familia (padrastro que adopta a hijos de su esposa, tíos que adoptan a sobrinos, abuelos que adoptan a nietos, primos adoptan a primos, etc.) Estas adopciones son más fáciles, más rápidas y menos costosas, ya que no hay que involucrar a agencias de adopción.

En vista de que hay varios documentos y procedimientos que hacer previamente a un proceso de adopción, por favor, consulte con un abogado de ley familiar antes de empezar tal proceso.