¿Qué puedo hacer si no estoy contento con mi abogado?

[ Cortesía ]

La relación entre cliente y abogado no siempre es como deseamos.

Esto puede suceder por varias razones: no tuvimos el resultado que esperamos, duró demasiado tiempo en resolverse, no se nos informó qué estaba sucediendo durante el proceso, no tuvimos la comunicación adecuada, etc.

Por lo regular, la queja más grande del cliente es la falta de comunicación.

A menudo vienen personas a mi oficina con quejas o dudas de otro abogado a quien contrataron. Mi pregunta generalmente es: ¿ya habló con su abogado sobre sus dudas o quejas?

Muchas veces la respuesta es: No.

Mi consejo es que hagan una cita con su abogado y anoten todas sus preguntas de antemano.

Así pueden hablar sobre su caso y eliminar cualquier duda que tengan sobre el trabajo que está haciendo el abogado.

Si su abogado reúsa contestar sus llamadas o darle una cita en persona, es señal de un problema. Usted tiene el derecho de hablar con su abogado.

Tenga en mente que, a veces, su abogado no contestará su llamada o le dará una cita inmediatamente.

Como profesional, su abogado tiene citas ya programadas, pero sí debe atenderlo lo más pronto posible.

A veces es recomendable pedir una segunda opinión.

Si usted decide cambiar de abogado varias cosas pueden pasar.

Primero, en casos de accidentes, el abogado puede poner un gravamen (lien, en inglés) en su caso. Al terminar su caso con otro abogado, todavía tendrá que pagar los servicios de su primer abogado.

Segundo, en casos en los cuales usted ha pagado por adelantado, el abogado por lo general no le devuelve todo su dinero.

El abogado cobrará las horas que él y sus asistentes trabajaron en su caso.

Generalmente el cliente recibe un reembolso parcial.

La clave para un buen desenlace radica en la comunicación.

Hablando francamente con su abogado sobre sus dudas o quejas ayudará a resolver la mayoría de desacuerdos y ayudará al abogado a representarlo de una manera más eficaz.