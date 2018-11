¿Qué seguro de auto debo tener?

Muchos clientes piensan que tener seguro de auto “full coverage” (o cobertura total) es suficiente. Pero el nombre “full coverage” es en muchos casos confuso y engañador. Ya que este tipo de seguro aplica únicamente a su auto, no a usted y sus pasajeros.

noviembre 7, 2018 - 8:00 am

[ Autor Jorge Grosso ]

Si sufre un accidente, aunque sea su culpa, y tiene cobertura total, su carro será reparado por su compañía de seguros. Pero, ¿que sucede si usted sufre daños? ¿Qué sucede si otra persona es culpable por el accidente y tal persona no tiene seguro, o tiene muy poco seguro? Si usted no tiene seguro para cubrir tales daños, entonces usted será responsable por cualquier gasto médico: ambulancia, sala de emergencias, doctores, rayos x, terapias, etc.

Es digno de mención que el seguro mínimo que requiere el estado de Nevada es: 15,000 dólares por accidente por persona y 30,000 dólares por todas las personas envueltas en un accidente, además de 10,000 dólares en daños a vehículos. Hoy en día esto no es suficiente para cubrir los gastos de un accidente.

Por ejemplo, digamos que una persona, con el mínimo de cobertura, cause un accidente en el cual hay 3 automóviles envueltos (el carro del culpable, y dos más). Supongamos hay tres personas en cada auto de las víctimas. Esto es un total de 6 personas heridas y 2 carros dañados por culpa de otro. La compañía de seguros de la persona culpable solo tiene que pagar 10,000 dólares para arreglar los dos autos dañados y únicamente tiene que pagar 30,000 dólares para cubrir los gastos médicos de los 6 heridos.

En un accidente grave la persona herida es llevada al hospital por ambulancia. Luego hay exámenes costosos para determinar la severidad de las heridas. Y por último, una estadía en el hospital y terapias para obtener una buena recuperación. Esto puede costar de 10,000 a 25,000 dólares o más por persona. Esto representa –mínimo- 60,000 dólares en gastos médicos en el accidente como el de arriba citado. Pero el seguro solo cubre 30,000 dólares, entonces éstas víctimas quedarían debiendo por su tratamiento médico. Y sus autos no serían arreglados por falta de cobertura.

Esto sucede con frecuencia en Las Vegas.

Víctimas de accidentes sufren graves daños y heridas y no hay suficiente cobertura de seguro para compensarlas adecuadamente. ¿Qué se puede hacer para protegerse?

Hay coberturas adicionales que usted debe tener en su póliza de seguros. De hecho, estas coberturas son tan importantes que usted las tiene que rechazar por escrito si no las desea. Lamentablemente, algunos agentes de seguros no explican bien estas coberturas y usted quizá las rechazó sin siquiera saberlo.

Seguro o cobertura “Med Pay” (pagos médicos). Esta cobertura cubre sus gastos médicos en el evento de un accidente. Si la persona que causó el accidente no tiene seguro o no tiene suficiente seguro, la cobertura Med Pay cubrirá sus gastos médicos hasta cierto límite. Usted puede escoger la cantidad de cobertura que desea: 1,000, 2,000, 10,000 dólares o más.

También recomiendo que usted obtenga cobertura o seguro UM/UIM (uninsured/under insured motorist). Este seguro lo protege cuando la persona que causa el accidente no tiene seguro (se estima que hasta un 25% de conductores no tienen seguro al conducir). Y también lo protege cuando la persona no tiene suficiente seguro. En tal caso, su propio seguro pagaría compensación por sus daños económicos y dolor y sufrimiento.

Hable con su agente de seguros y pida comprobantes de que usted tiene estas coberturas. Así podrá garantizar que si tiene “full coverage” para usted y su familia, y no solo para su auto.