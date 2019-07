¿Qué seguro debo tener en mi automóvil?

[ Cortesía ]

Hay muchas opciones al asegurar su carro. La mayoría tratamos de ahorrar lo más que se pueda al comprar una póliza de seguro. Lo malo de hacer esto es que podemos estar deficientes en el seguro (la cobertura) que debemos tener.

Lo mínimo requerido en seguro de auto en el estado de Nevada es 25,000/50,000. Esto significa que, si usted causa un accidente, su seguro de auto pagará hasta $25,000 por persona, a cualquier persona herida en el accidente, y pagará un máximo de $50,000 por accidente. También pagará el arreglo del auto de la otra persona hasta $20,000.

Lo que este seguro no pagará es el arreglo de su auto ni sus gastos médicos. Para que su auto sea reparado, usted necesita tener el seguro “full coverage” (cobertura total). Este seguro pagará su auto en caso de un accidente, aunque sea su culpa.

Adicionalmente, es importante que usted tenga los seguros UI/UIM. Estos seguros pagan sus gastos médicos y daños si es que usted está envuelto en un accidente y la persona que causa el accidente no tiene seguro o tiene muy poca cobertura. Este seguro es tan importante (el tenerlo) que, por ley, su agente de seguros tiene que ofrecérselo y si usted lo rehúsa, tiene que hacerlo por escrito.

También es importante que usted tenga el seguro “medpay”. Este seguro pagará sus gastos médicos hasta cierto límite. El límite depende de la póliza de seguro que usted compre.

Si no está seguro si usted tiene estas coberturas, hable con su agente de seguro lo más pronto posible.

Si usted causa un accidente y no tiene “full coverage”, los arreglos de su vehículo no serán pagados por su seguro. Adicionalmente, si usted es herido en el accidente, su seguro de auto no cubrirá sus gastos médicos.

Si, al contrario, usted no es quien causa el accidente, pero la persona que causa el accidente no tiene seguro de auto lo siguiente puede suceder: si usted no tiene el seguro UM/UIM en su propia póliza, sus gastos médicos no serán cubiertos. Esto significa que usted tendrá que pagar sus gastos médicos, aunque el accidente no sea su culpa.

Si la persona que causa el accidente tiene muy poco seguro de auto (el mínimo de $25,000 por persona) y sus gastos médicos son más de esta cantidad, usted será responsable por pagar el resto de sus gastos médicos.

Si no está seguro que cobertura tiene, es importante que hable con su agente de seguros lo más pronto posible.