¿Qué vendrá en los próximos 30 días?

El Tiempo estuvo presente en el Strip y el Downtown, al filo de la medianoche del martes 17 de marzo de 2020, hora señalada por el gobernador para que todos los casinos de Nevada cerraran sus operaciones. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Todos estamos preocupados por lo que viene en las próximas semanas y meses. Con los casinos cerrados, el efecto dominó afectará a todos.

Lo importante es enfocarnos en lo más importante: vivienda y comida.

Al tener un techo para nuestra familia y qué comer, todo lo demás es de segunda importancia.

Vivienda: Se ha suspendido toda orden y proceso de desalojamiento o evicciones. Esto significa que, si usted no puede pagar su renta, no puede ser desalojado por los próximos 30 días. También las compañías de utilidades han prometido no cortar o suspender servicios, aún si no se pagan.

Esto significa que usted tendrá vivienda y utilidades en el futuro cercano.

Comida: hay varios lugares donde obtener comida a bajo precio o gratuitamente. Es cuestión de informarse. Puede ver en los sitios web del Condado Clark y la Ciudad de Las Vegas o incluso en redes sociales se informa de programas de ayuda locales. La meta es que nadie pase hambre durante estos días.

Muchos están preocupados por dinero y cómo pagar las deudas. Por ahora la mayoría de bancos no hará reposesiones de carros o de casas. Si no puede hacer los pagos, comuníquese con el banco y pida ayuda. Muchos tienen, o tendrán planes de ponerse al día y de suspender pagos por ahora.

Si tiene trámites legales pendientes, la mayoría han sido pospuestos. Si debe multas, no se preocupe, no se darán órdenes de arresto debido a multas no pagadas. Llame a la Corte o a su abogado para ver cuál es su situación. Si tiene trámites legales hable con su abogado para ver si han sido suspendidos y cuando reiniciarán.

También contaremos con ayuda el gobierno. Ahora mismo hay varios planes de ayuda siendo considerados que pondrán dinero en sus manos en las semanas y meses venideros.

Por ahora lo importante es obedecer las instrucciones de las autoridades. Quedarnos en casa e informarnos de los programas de asistencia que puedan beneficiarnos. Mantengamos la calma. Saldremos adelante.