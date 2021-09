Quiero salir de vacaciones con mis hijos

Viajeros caminan por el McCarran Rent-A-Car Center en Las Vegas el martes, 25 de mayo de 2021. [Foto Chitose Suzuki / Las Vegas Review-Journal]

Al estar divorciado y tener hijos menores, hacer planes para salir del estado o del país puede envolver problemas. Si usted tiene custodia compartida de sus hijos, surgen las siguientes preguntas: ¿Puedo salir del estado con mis hijos?, ¿Tengo que pedir permiso a mi ex para hacerlo?, ¿Puedo salir del país con mis hijos?, ¿Que documentación es necesaria para hacerlo?

Primeramente; si usted tiene custodia compartida de sus hijos y ellos están con usted durante el tiempo de vacaciones, entonces está libre para llevarlos a otra ciudad o estado. Generalmente no tiene que pedir permiso a su ex para salir de la ciudad con sus hijos. Es recomendable avisar a su ex dónde va a estar, simplemente por razones de seguridad y cortesía.

Si va a salir del país con sus hijos, entonces sí necesita avisar a su ex. Y en la mayoría de casos usted debe pedir permiso a su ex para sacar a sus hijos del país. Incluso la mayoría de aerolíneas exigen un documento notarizado de parte de su ex, junto con la partida (acta) de nacimiento de sus hijos.

Si su ex le niega el permiso de sacar a sus hijos del país para vacaciones, entonces usted tiene que pedir una audiencia ante un juez. El juez decidirá si usted puede salir del país con sus hijos. Este proceso puede ser costoso. Pero si su ex le negó tal permiso sin razón válida, usted puede pedir al juez que su ex pague los gastos del litigio. El juez tiene la discreción de hacer que su ex pague sus gastos legales o no.

Lo primordial en estas situaciones es ser honesto con todos los envueltos y planear de antemano sus vacaciones. Si espera hasta el último momento para avisar a su ex que desea salir del país, va a ser más difícil y más costoso. Y en el peor de los casos, no va a obtener el permiso que desea a tiempo.

Siempre es recomendable ser honesto con su ex y dejarle saber sus planes de antemano. Si aun así no llegan a un acuerdo, es importante que consulte con un abogado que se especializa en casos de familia.