Rockea el Museo Neón de Las Vegas con el letrero del Hard Rock Café – VIDEO

La primera pieza del letrero de guitarra del Hard Rock Café se encuentra fuera del Neon Museum antes de ser instalada por los empleados de YESCO en Las Vegas el lunes 28 de enero de 2019. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Un empleado de YESCO en un elevador guía la primera pieza del letrero de guitarra del Hard Rock Café en su lugar en el Neon Museum de Las Vegas el lunes 28 de enero de 2019. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

La primera pieza del letrero de guitarra del Hard Rock Café fue instalada por empleados de YESCO en el Neon Museum de Las Vegas el lunes 28 de enero de 2019. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

La base del letrero de guitarra Hard Rock Cafe se carga en un camión en YESCO antes de ser transportado al Museo Neon en Las Vegas el lunes 28 de enero de 2019. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Los empleados de YESCO se preparan para trasladar la base del letrero de guitarra del Hard Rock Café al Neon Museum en Las Vegas el lunes 28 de enero de 2019. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

El lunes 28 de enero de 2019, Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto muestra el trozo de la guitarra del Hard Rock Café en YESCO antes de ser transportado al Neon Museum en Las Vegas.

El caballero que encargó el letrero del Hard Rock Cafe en Las Vegas dijo que el letrero satisfacía un poco de “amor de neón reprimido”.

“En la década de 1980, comenzamos a abrir una gran cantidad de Hard Rock Cafés, pero en todos los lugares a los que fuimos, no se permitía el uso del neón”, comentó Warwick Stone, conocido como “The Rock Collector” y ex director creativo del Hard Rock Café. “¿Nueva Orleans? No permite el Neón, ¿Honolulu? No permite el Neón, ¿Maui? No permite el Neón”.

Pero cuando el restaurante de temática rock and roll abrió en Las Vegas en 1990, ¿adivinen qué pasó?

“¡Neon permitido!”, exclamó Warwick el lunes por la mañana durante una charla en el Neon Museum. “¡Whoo-hoo, el letrero está arriba!”

Después de permanecer en pie durante 28 años, el letrero del Hard Rock Café bajó su ubicación original en la esquina de Harmon Avenue y Paradise Road, se trasladó a la sede de YESCO y, esta semana, se transportará y montará en el Neon Museum de Las Vegas Boulevard North, justo al sur de Cashman Center.

El famoso rostro se transportará en seis piezas. El trabajo finalizará el viernes y la guitarra estará operativa en tres semanas. Pero no se iluminará hasta el 5 de marzo, cuando el público en general vuelva a ver todo el letrero. Un esfuerzo de recaudación de fondos ha conseguido $230 mil de los $350 mil necesarios para financiar la renovación y reubicación con donaciones provenientes de 43 estados y 13 países. (La campaña está en curso, y los interesados ​​en contribuir pueden hacerlo en www.neonmuseum.org).

La base de la guitarra se ha reservado para los nombres de aquellos que han donado $100 y $250 al proyecto.

“Si no pensaron que esto era un museo internacional antes de esta recaudación de fondos, ahora lo saben”, declaró Rob McCoy, director ejecutivo del Neon Museum. “Esta guitarra va a ser una excelente y espectacular adición al Boneyard”.

Con una altura de 80 pies, el letrero del Hard Rock Café es el letrero más grande ensamblado en el Museo Neon (o Neon Boneyard como su apodo frecuentemente aplicado). La señal de Stardust es más grande, pero se asienta en varias piezas. El letrero HRC tiene un diseño familiar de Gibson, con la firma Les Paul entre sus clavijas de ajuste.

El famoso letrero se apagó en la víspera de Año Nuevo 2016, ya que la cafetería cerró. Se mantuvo hasta octubre de 2017 cuando los funcionarios del Hard Rock Hotel, que es el propietario del antiguo paquete de Hard Rock Café, comenzaron a prepararse para el desafortunado programa de producción en vivo “The Voice: Neon Dreams”. Durante meses, el futuro del letrero estuvo en duda.

“Puedo decirles que esta guitarra estuvo a 48 horas de ser demolida, a fines del verano de 2017”, informó McCoy. “Hard Rock decidió que no querían el letrero, pero YESCO intervino y dijo: ‘No lo destruyan, dónenlo al Neon Museum’”.

Warwick, que hizo realidad el cartel en Las Vegas, dice que está impresionado de que la vieja guitarra haya sobrevivido a los años. También está gratamente sorprendido de que la cadena Hard Rock Café, que aún opera Hard Rock Live on the Strip, haya vivido tanto como lo ha hecho.

“Ha resistido el clima muy bien”, afirma. “No nos imaginamos que toda la marca duraría 28 años, y mucho menos este letrero”.

El museo ha sido un punto focal para lugareños y turistas interesados ​​en preservar y observar la historia de Las Vegas. El director de Star, Tim Burton, se suma a su mística y atractivo internacional con su exhibición de arte “Tim Burton @ The Neon Museum” a partir de octubre.

Pero la exhibición permanente de señales tan famosas como del Golden Nugget, La Concha, Sahara, Silver Slipper, Binion’s Horseshoe y Sassy Sally’s es la atracción principal del Neon Museum.

McCoy, de pie a unos pocos pies de la señal parcialmente completada, sonrió cuando el sol iluminó la nueva exhibición.

“A este punto, esta es nuestra pieza central”, mencionó, “pero Boneyard sigue creciendo, ya sabes, solían llamar a Fremont Street como Glitter Gulch, pero creo que ahora nosotros somos el nuevo Glitter Gulch”.

